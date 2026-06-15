15日午後1時過ぎ、秋田市に降っていたのは白い氷の塊・ひょうです。秋田県内では昼過ぎから雷雲が発達し、各地で荒れた空模様となりました。朝から梅雨らしい天気となった15日の日本列島。濁った水が歩道ギリギリまで迫っていたのは、沖縄・那覇市内を流れる安里川です。沖縄県の一部地域には線状降水帯直前予測が出るなど、十分な警戒が必要です。朝から雨に見舞われた東京都内でカメラが捉えたのは、傘をさして自転車を運転する