脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 愛媛県、松山、漱石の下宿跡から萬翠荘、松山城址へと走る。２０２５年１１月１日出走。」を公開しました。愛媛県松山市を舞台に、夏目漱石ゆかりの地や歴史的建造物を巡る「旅ラン」の様子を紹介しています。



動画は、松山市内のランニングから始まります。茂木氏はまず、夏目漱石が松山で最初に下宿した場所である「愛松亭」の跡地を訪れました。漱石はこの場所を気に入っており、正岡子規に宛てた書簡の中で「眺望絶佳の別天地」と称賛していたことが紹介されています。



続いて、国指定重要文化財である「萬翠荘（ばんすいそう）」へ向かいます。この建物は、大正11年に旧松山藩主の子孫である久松定謨（ひさまつ さだこと）伯爵が別邸として建設した、純フランス風の洋館です。当時は最高の社交の場として、各界の名士や皇族も訪れたとされています。



その後、茂木氏は松山城址を走り抜けます。山の上に城が築かれた理由について、防御に優れ、領地を見渡せるという戦略的な重要性を解説。人の手で岩や石を運び上げて築城した先人たちの労力に思いを馳せる場面も見られました。



歴史や文化に触れながら、その土地の魅力を体感する「旅ラン」。動画で紹介された名所の数々は、松山を訪れる際の観光プランの参考になりそうです。