イニスフリーの美容液が快挙！レチノールPDRNセラムがベスコス21冠達成
自然の恵みと先進サイエンスを融合させたイニスフリーのスキンケアが、いま美容好きの間で大きな話題に。渡韓美容に着目して開発された「レチノールPDRNアドバンスドセラム」が、LDKtheBeautyのベストコスメオブザイヤーを受賞し、実力派美容液として存在感を確立しました。毛穴悩みに寄り添う処方と確かなデータに裏付けられた評価は、毎日のケアを見直したい女性にこそ注目です♡
21冠受賞が証明する毛穴ケア力
「レチノールPDRNアドバンスドセラム」は発売から1年3か月でベストコスメ21冠*¹を獲得。VISIAによる肌測定で毛穴カウントの減少が確認されるなど、感覚だけでなく数値でも効果が示されました。
毛穴がなめらかに整い、ハリ感を実感しやすい点が専門家や読者から高く評価されています。
レチノール×PDRNの集中設計
レチノール PDRN アドバンスド セラム
3種のレチノール²とグリーンティーPDRN™³を組み合わせ、肌表面と角質層内側にWアプローチ。美容成分80%以上の高濃度処方で、みずみずしいツヤと弾力のある印象肌へ導きます。
ヴィーガン認証⁷取得の低刺激処方⁸で、肌と環境への配慮も魅力です。
容量：25mL
価格：4,400円
シリーズで選ばれる受賞アイテム
グリーンティーセラミドミルクエッセンストナー
価格：2,420円
容量：160mL
ノーセバムミネラルパウダーN
価格：899円
容量：5g
スーパーヴォルカニックポアクレイマスク
価格：1,950円
容量：100mL
同ラインからは、保湿力に優れた「グリーンティーセラミドミルクエッセンストナー」や、ロングセラーの「ノーセバムミネラルパウダーN」、毛穴汚れを吸着する「スーパーヴォルカニックポアクレイマスク」も各種アワードを受賞。
ライン使いで肌悩みに多角的にアプローチできます。
*¹アモーレパシフィックジャパン調べ
*²レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、メチレンジオキシケイヒ酸コジル（全て整肌成分）
*³乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分）
*⁴角質層まで
*⁵キメが整った毛穴の目立ちにくい肌のこと
*⁶ナイアシンアミド、アデノシン、アラントイン、グリチルリチン酸2K（いずれも保湿成分）
*⁷韓国ヴィーガン認証院にて
*⁸低刺激テスト済/アモーレパシフィックジャパン調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）
*⁹2010年1月～2025年10月までの全世界における売上個数（アモーレパシフィックジャパン調べ）
次世代スキンケアで肌更新
毛穴、うるおい、テカリ対策まで幅広く寄り添うイニスフリーの受賞シリーズは、年齢やライフスタイルを問わず頼れる存在。
確かな実績に支えられた美容液を中心に、自分の肌と向き合う時間をアップデートしてみてはいかがでしょうか。毎日の積み重ねが、未来のちゅるん肌につながります♪