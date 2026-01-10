セバスチャン・スタン、『ザ・バットマン2』でトゥーフェイス／ハービー・デント役か

ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』にセバスチャン・スタンは、トゥーフェイス／ハービー・デントを演じる見込みであることがわかった。米が報じた。

DCコミックス『バットマン』の有名キャラクターであるハービー・デントは、ゴッサムシティの熱血的な地方検事だったが、事故により体の半分が焼けただれた姿となる。以来デントはトゥーフェイスとの名で知られるようになり、全ての決定をコイントスで決定するヴィランとして暗躍する。

1995年の『バットマン フォーエヴァー』ではトミー・リー・ジョーンズが、2008年の『ダークナイト』ではアーロン・エッカートが演じた。二面性を象徴するキャラクターとして、スタンが演じる場合にも複雑な演技が求められる。

マーベル映画のウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役で知られるスタンは、『アプレンティス：ナルド・トランプの創り方』（2024）での主演男優賞候補に選ばれ、『顔を捨てた男』（2024）でゴールデングローブ賞の主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞。なお、バットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソンとは、『悪魔はいつもそこに』（2020）で共演した。

『ザ・バットマン2』は春の撮影開始を目指してプリプロダクション（撮影準備）が進行中。出演者にはバットマン／ブルース・ウェイン役でロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役でコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトが復帰するほか、Varietyによるとジョーカー役のバリー・コーガンも再登場するという。新キャストはスカーレット・ヨハンソン。

監督・脚本はマット・リーヴス、共同脚本はマットソン・トムリンが前作から続投する。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。

