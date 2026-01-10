ソニー損害保険株式会社はこのほど、2005年4月2日～06年4月1日生まれの1000人を対象に「20歳のカーライフ意識調査」を実施、結果を公表した。



【調査結果】ポルシェにフォルクスワーゲン、テスラの名前も

運転免許保有者と取得予定者771人に、車(バイクを除く)を持っているかを聞いたところ、「自分の車を持っている」は17.1％、「自分の車を購入する予定がある」は18.7％、「購入する予定はないが、いずれは欲しい」は48.2％で、車の所有に肯定的な回答の割合は合わせて84.0％だった。



また、現在欲しい車を聞いたところ、1位は「アクア(トヨタ)」(15.9％)、2位は「レクサス(RX/NXなど)」(12.3％)、3位は「アルファード(トヨタ)」(11.1％)、4位は「ヤリス(トヨタ)」「BMW(1シリーズ/3シリーズなど)」(いずれも9.6％)となった。



男女別にみると、男性・女性ともに1位は「アクア」(男性19.6％、女性11.7％)、2位は「レクサス」(男性14.4％、女性10.1％)となり、男性では「アルファード」「ノート(日産)」(いずれも12.9％)が3位、「ヤリス」(12.6％)が5位、女性では「ノア(トヨタ)」(9.4％)が3位、「アルファード」(9.1％)が4位、「BMW」「ラパン(スズキ)」(いずれも8.1％)が５位だった。



昨年の調査では女性回答のTOP5に軽自動車やコンパクトカーが多数挙がっていたが、今年の調査ではミニバンといった比較的大型の車がランクインした。



（よろず～ニュース調査班）