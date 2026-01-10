6日、女性セブンプラスがSMAPの元メンバーである中居正広氏（53）に独占直撃した。記事では、記者の質問に中居氏は胸中を告白しているという。中居氏が芸能界引退宣言して約1年、これまで肉声を報じたメディアは一切なかったため大きな話題になったのだが、業界はある“別のこと”で騒然となっていて――。

「同誌は昨年末、都内の百貨店で正月の買い出しをする中居さんをキャッチしているのですが、その隣には長年の恋人であるダンサーのMさんの姿もあり、ツーショット写真まで報じています」（スポーツ紙記者）

中居氏が表舞台から消える発端となったのは、一昨年12月に『女性セブン』と『週刊文春』によって報じられた“女性トラブル”。

「翌月の1月に、中居氏は公式HPで芸能界引退を発表しています。その後、中居氏が元フジテレビの女性アナウンサーに働いた行為をフジテレビが設置した第三者委員会が“性暴力”と認定したのです」（スポーツ紙記者）

その後、沈黙を貫いてきた中居氏だが、

「5月12日に突如として同委員会の調査報告書に反論しました。中居氏側の言い分としては、同委員会のヒアリングに約6時間にわたって誠実に応じたものの、発言内容は報告書には反映されていなかったとのこと。さらには、“性暴力”という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかったとも主張しています。

さらに中居氏側は性暴力の認定に至った根拠や証拠開示なども要求しましたが、同委員会は“事実認定は適切だった”として証拠開示を拒否。中居氏側はその後、2度に及ぶ反論をしましたが、同委員会は被害者に二次被害を与える危険性があるとして、交渉を打ち切っています」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

引退直後、地元の湘南に引っ込んでいたという中居氏だが、ここ最近は生活の拠点を東京に戻していた。本誌も8月下旬の昼過ぎ、都内の自宅マンションから帽子を目深にかぶり、乗用車のハンドルを握る中居氏をキャッチしているが、そのときもMさんの姿は見当たらなかった。

「これまでではあり得なかった」と話すのはベテランの芸能記者だ。中居氏とMさんの交際が一部メディアで報じられたのは2017年のこと。

「報道時ですでに“交際6年以上”と言われていたので、女性セブンがキャッチするまで15年近くツーショットを撮られなかったことになりますよね」（前出・芸能記者、以下同）

Mさんは「“プロ彼女”のさきがけだ」とも。

「ツーショットを撮らせなかったことは国民的アイドルとして絶頂にあった中居さんの矜持もあるでしょうが、それはMさんの細心の配慮があってこそ。きっと親しい人にも中居さんとの交際を打ち明けなかったんでしょうね、ふたりの情報はほとんど記者のネットワークに引っかからなかった」

撮らせない中居氏・Mさんと撮りたいマスコミの攻防は続き……。

「多くのアーティストが出演する音楽番組で中居さんとMさんが遭遇するのではないかという噂が立ったことも。というのも、Mさんがダンサーとしてとある女性アイドルグループの振り付けを担当していて、同番組に振付師としてスタジオに入っていたんです。中居さんも同番組に出演することになっていたので、現場でもしかしたらツーショットが見られるのではと期待していました。結局は、ニアミスで終わってしまったんですが、それぐらいツーショットを撮ることができない二人でしたね」

芸能界引退で“アイドル”も卒業した中居氏。Mさんもようやく“プロ彼女”を引退できる？