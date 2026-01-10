サービスエリアが「泊まれる場所」に

高速道路を降りずに宿泊できる「ハイウェイホテル」は、長距離移動の途中で休息を取るための新しい選択肢として注目されています。

その名称からはイメージしにくい部分もありますが、実際にはどのような施設なのでしょうか。

ハイウェイホテルは、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアに併設されており、高速を降りずに宿泊できる点が特徴です。

ビジネスホテル型から簡易宿泊型、カプセルラウンジ型まで形態はさまざまで、料金も比較的手頃です。

全国では限られた数にとどまっていますが、東名高速や名神高速など主要な高速道路のサービスエリアを中心に設置が進んでいます。

その一例が、名神高速の多賀サービスエリアにある「レストイン多賀」です。

レストイン多賀は、和室やツインなど多様な客室を備え、長距離ドライバーから家族連れまで幅広く利用されています。

館内には大浴場やサウナ、休憩室があり、湯船につかって移動の疲れを癒せる点が大きな魅力です。大浴場のみの利用も可能で、サービスエリア利用者の休憩スポットとしても機能しています。

客室には冷蔵庫や電気ポット、ドライヤーなどが備わり、近年導入されたカプセルベッドルームにはUSBやコンセント、ナイトパネルなどが整えられています。

宿泊は1泊5000円からと、利用目的に応じて選びやすい価格設定になっています。

一方で、東名高速の上郷サービスエリアにある「ファーストラウンジ豊田上郷」は、娯楽性を取り入れたカプセル型の宿泊スペースを提供しています。

客室には調光式照明や遮光カーテン、コンセントなどが整えられ、シンプルなつくりながら快適に過ごせる環境となっています。

デスクやテレビ付きのシングルルームも用意されており、短時間の仮眠から宿泊まで幅広く対応できます。

ラウンジには漫画約1000冊や飲み放題のコーヒー・ソフトドリンク、無料で利用できるマッサージ機などが揃い、館内サービス面も充実。

またシャワーはタオルセット付きで利用でき、館内着や歯ブラシも提供されるため、手ぶらでも利用しやすい点が特徴です。

料金は宿泊が1泊4000円からと手頃で、用途に応じて利用できる時間制プランも用意されています。

さらに、家族旅行向けには「ファミリーロッジ旅籠屋」も挙げられます。例えば徳島自動車道の吉野川サービスエリアにある店舗では、約15畳の広めの客室にクイーンサイズのベッドを備え、家族でゆったり過ごせるつくりになっています。

朝にはパンやジュースなどの軽朝食が無料で提供され、4名で宿泊した場合はエコノミー期で1人あたり3000円を下回る価格で利用できる点が魅力です。

※ ※ ※

このように、ハイウェイホテルは施設ごとに特色が異なり、目的や予算に応じて選べる幅が広がっています。

大浴場や飲食サービスが充実した施設もあれば、価格を抑えたシンプルなタイプもあり、利用者のニーズに合わせた多様な選択肢が整いつつあります。

ただし、料金はシーズンや曜日によって変動する場合があるため、事前の確認が必要です。

全国的にはまだ数が限られているものの、休憩から滞在へとニーズが変化する中で、ハイウェイホテルは長距離移動の新しい選択肢として存在感を高めています。