この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【期限までに急げ】11日間限定の新春キャッシュバック増額の概要と申し込み方法を解説！【GMOとくとくBB光】」と題した動画を公開。光回線サービス「とくとくBB光」で実施中の、わずか11日間限定のキャンペーンで、キャッシュバックを大幅に増額させる方法を解説した。



動画によると、とくとくBB光では2026年1月9日10時から1月19日10時までの11日間限定で「新春ドカ盛り還元祭」を開催中だという。このキャンペーンの最大のポイントは、申し込み時に特定の優待コードを入力することで、キャッシュバック額が大幅に増額される点にあると説明した。



その優待コードは「LABO」であり、申し込み画面でこのコードを入力するだけで特典が適用される。優待コードを入力しない場合、キャッシュバックは一律25,000円だが、コードを入力することで1ギガプラン（新規契約）では戸建てが62,000円、マンションが52,000円に、10ギガプランでは申込者全員が80,000円に増額されるという。



申し込み方法は、公式サイトの申し込み画面に進み、途中の優待コード入力欄に「LABO」と半角大文字で入力するだけだという。非常に簡単な手順で数万円の差が生まれるため、忘れずに入力するよう注意を促した。



ただし、キャッシュバックの受け取り時期には注意が必要だと指摘。キャッシュバックは、開通月を1ヶ月目として11ヶ月目に口座登録の案内メールが届き、手続きを完了させた翌月末に振り込まれる流れになる。つまり、実際に受け取れるのは約1年後となるため、忘れないようスマートフォンのカレンダー機能などでリマインダーを設定しておくことを推奨した。



このキャンペーンは11日間限定の特別な企画だ。光回線の契約や乗り換えを検討している人は、この機会を逃さず申し込んでみてはいかがだろうか。