ユニクロが、店頭でリペアやリメイクサービスを提供する「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロ スタジオ）」にて、ディズニーのキャラクターデザインを取り入れた刺繍サービスを開始。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」といった人気キャラクターをモチーフにした8種類のデザインから選び、ユニクロのファッションアイテムを自分らしく楽しみながらカスタマイズできます☆

ユニクロ「RE.UNIQLO STUDIO」ディズニーキャラクター「刺繍サービス」

価格：刺繍一つにつき1,000円

販売開始日：2026年1月9日（金）

提供店舗：RE.UNIQLO STUDIOを設置した18店舗（ユニクロ 浅草店、五反田TOC店、天神店、あべのキューズモール店、SHINSAIBASHI、東急百貨店さっぽろ店、イオンレイクタウンkaze店、新宿本店、TOKYO、御徒町店、世田谷千歳台店、なんばCITY店、銀座店、前橋南インター店、ヨドバシ千葉店、神戸三宮店、タマタカ店、UMEDA

ユニクロが展開するファッションアイテムのリペアやリメイク、カスタマイズサービスを提供している「RE.UNIQLO STUDIO」

RE.UNIQLO STUDIOで提供されるサービスは、ドイツの店舗で、ゲストとスタッフが服のアップサイクルのワークショップを行ったことから生まれました。

その後、世界各地にリペアやリメイクサービスが広がり、2022年9月、ロンドン・リージェントストリート店に初めて「RE.UNIQLO STUDIO」を設置。

現在、サービスを提供している店舗は23の国と地域・70店舗まで発展し、各地の方々から愛用されています。

日本では、2022年10月に世田谷千歳台店でトライアルが始まり、現在は18店舗に設置されています。

※2025年11月末現在の店舗数。なお、各国・各地域によって、提供するサービスは異なります

そんな「RE.UNIQLO STUDIO」にて、ディズニーのキャラクターデザインを取り入れた刺繍サービスを開始。

ラインナップは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」の4キャラクターです。

にっこり笑顔の「ミッキー＆フレンズ」のお顔デザインのほか

ワンポイントアクセントにぴったりな横顔シルエット全8種類から選択可能。

配色も原色とくすみカラーそれぞれ2種類から選べるのも嬉しいポイントです。

ユニクロのファッションアイテムを自分らしく楽しみながらカスタマイズすることができます。

今回、ディズニーキャラクターの刺繍デザインの追加により、より多彩なカスタマイズが可能となり、好きなキャラクターの刺繍を入れることで、世界に一つだけの特別な一着が楽しめます。

今回スタートしたサービスは、過去に購入したもの、または当日購入されたファッションアイテムが対象です（コラボレーションは除く）。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」のお顔刺繡で、ユニクロのファッションアイテムを自分好みにカスタマイズできるサービス。

ユニクロ「RE.UNIQLO STUDIO」店舗にて2026年1月9日より開始されている、ディズニーキャラクター「刺繍サービス」の紹介でした☆

