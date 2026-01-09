この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【警戒】三連休は大荒れ 暴風雪、大雪の警戒ピークは？ 24時間で100センチ予想も」と題した動画を公開。1月10日から始まる三連休に、急速に発達する低気圧と今季最強クラスの寒気の影響で、日本海側を中心に暴風雪や大雪に厳重な警戒が必要であることを伝えた。

動画によると、10日に低気圧が急速に発達しながら日本付近を通過し、その後、日本の上空に今季一番強い寒気が流れ込む見込みである。この影響で、11日から12日にかけて強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に大荒れの天気となる。

特に警戒が必要なのが、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）と呼ばれる発達した雪雲のラインである。松浦氏によると、このJPCZは11日の朝に東北北部にかかり始め、時間とともに南下。午後には東北南部、夕方から夜にかけては北陸地方へと達し、非常に活発な雪雲が流れ込み続けると予測されている。上空5500m付近には、大雪の目安となる-36℃を大きく下回る-42℃以下の非常に強い寒気が東北や北陸まで南下する見込みで、平地でも「ドカ雪」となる可能性がある。

気象庁が発表した全般気象情報では、12日午前6時までの24時間予想降雪量として、東北地方の多い所で100センチ、北陸・東海・近畿地方で70センチ、北海道・関東甲信・中国地方で50センチという大雪が予想されている。また、風も非常に強く、東北・北陸・中国地方では最大風速23メートル、最大瞬間風速35メートルの暴風が吹き荒れる恐れがある。波の高さも、北陸地方では最大7メートルに達する「大しけ」となる見込みだ。

大雪と暴風雪のピークは、11日の後半から12日の前半にかけてとなる見込みである。松浦氏は、大規模な交通障害が発生する可能性が非常に高いとして、三連休中の移動は十分に注意し、最新の気象情報をこまめに確認するよう強く呼びかけた。

