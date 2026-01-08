¡Ú¥Ò¥í¥¢¥«¡Û¤â¤³¤â¤³¥«¥ï¥¤¥¤¢ö ¥Ò¡¼¥í¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦ ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ä»¨²ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPalude¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤â¤³¤â¤³¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼»É½«¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¡ù²Ä°¦¤¤¤â¤³¤â¤³¥Ò¡¼¥í¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿30ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎFINAL SEASON¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤è¤ê¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢ÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¡¢¥ß¥ë¥³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ë¥Ã¥È»¨²ß¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
ÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¡¢¡Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤ÎÁêÎÉ»É½«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È²ÄÇ½¡£
¡Ö¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤ÏÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Í¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤ÇÍú¤¿´ÃÏÈ´·²¤Ç¤¹¢ö
¡Ö¥ß¥ë¥³¤Î¼ªÉÕ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¥ß¥ë¥³¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿·î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âç¹¥Êª¤Î¥Ë¥ó¥¸¥óÊÁ¤â¸å¤í¿Èº¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¤µ¡ý¡£
¡Ö¥ß¥ë¥³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ß¥ë¥³¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¥Ø¥¢¥¥ã¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ä¿²¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑÄº¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¥´¡¼¥°¥ëÉ÷¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤³¤â¤³¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡£²¾Ì²¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
»¨²ßÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Õ¤«¤â¤³¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½Ðµ×¡¢Çú¹ë¡¢¹ì¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¢ö
»É½«¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¤ªÃã»Ò¤È¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥³¥¹¥á¤äÌÜÌô¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÀ°Íý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î»É½«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¤«¤®¿Ë¤Î±ï¾þ¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë 17¡§00 ¡Á 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¤Î´ü´Ö¤ÇPalude ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯6·î¾å½Ü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ù²Ä°¦¤¤¤â¤³¤â¤³¥Ò¡¼¥í¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿30ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎFINAL SEASON¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¡¢¥ß¥ë¥³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ë¥Ã¥È»¨²ß¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
ÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¡¢¡Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤ÎÁêÎÉ»É½«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È²ÄÇ½¡£
¡Ö¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤ÏÀÚÅç¡¢¿´Áà¡¢¾ï°Ç¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Í¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤ÇÍú¤¿´ÃÏÈ´·²¤Ç¤¹¢ö
¡Ö¥ß¥ë¥³¤Î¼ªÉÕ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¥ß¥ë¥³¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿·î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âç¹¥Êª¤Î¥Ë¥ó¥¸¥óÊÁ¤â¸å¤í¿Èº¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¤µ¡ý¡£
¡Ö¥ß¥ë¥³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ß¥ë¥³¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¥Ø¥¢¥¥ã¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ä¿²¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑÄº¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¥´¡¼¥°¥ëÉ÷¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤³¤â¤³¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡£²¾Ì²¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
»¨²ßÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Õ¤«¤â¤³¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½Ðµ×¡¢Çú¹ë¡¢¹ì¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¢ö
»É½«¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¤ªÃã»Ò¤È¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥³¥¹¥á¤äÌÜÌô¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÀ°Íý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î»É½«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¤«¤®¿Ë¤Î±ï¾þ¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë 17¡§00 ¡Á 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¤Î´ü´Ö¤ÇPalude ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯6·î¾å½Ü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ