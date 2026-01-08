この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が運営するYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」に、プロレスラーのKENTA選手が登場。長年抱えてきた身体の悩みを告白し、施術を受ける様子が公開された。

動画の冒頭、WWEや新日本プロレスなどで数々の王座を獲得してきた輝かしい経歴と共に、チャンピオンとしてKENTA選手が紹介された。※映像はタイトルマッチ前に収録

しかし、その身体はまさに満身創痍。「ここ最近はずっと足首が悪い」と切り出し、過去にアメリカで手術した肩の脱臼や、それに伴う膝や腰の不調についても悩みを打ち明けた。

早速、角田氏がKENTA選手の身体を検証していくと、意外な事実が次々と判明する。KENTA選手自身が不調の原因だと感じていた「左足首」よりも、かばっていた「右足首」の方が状態は悪く、角田氏が触れると「あぁ…痛いです…」と顔を歪めた。これにはKENTA選手も「右なんだ」と驚きを隠せない。

施術が始まると、その強靭な肉体からは想像もつかない反応を見せる。「痛みに強いんじゃないですか？」という問いに「弱いっす」と即答した言葉通り、関節のズレを修正されるたびに「めっちゃ痛い！」と絶叫。リング上での“反骨の蹴撃手”の異名を持つ姿とは対照的な一面をのぞかせた。

一方で、施術によって関節が正常な位置に戻ると、先ほどまでの痛みが嘘のように消える不思議な体験も。これには「YouTubeで観たやつですか？」「やらせじゃなかったんだ」と素直な感想を漏らし、その場で身体の変化を実感していた。

トップアスリートの身体を通して、「筋肉が硬い＝良い状態」ではないことや、痛みの根本原因が自覚している場所とは限らないことを示した今回の動画。最強のレスラーが見せた人間味あふれるリアクションは、多くの視聴者にとって身体の仕組みを学ぶ貴重な機会となっただろう。

YouTubeの動画内容

00:46

スペシャルゲスト KENTA選手登場
02:41

KENTA選手が抱える身体の悩み
05:43

身体の検証で判明した“痛みの真犯人”
10:55

足首の施術開始！KENTA選手「めっちゃ痛い」
23:49

膝の施術と驚きの変化

