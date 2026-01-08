【ブラックジャックやねん】「スキマノアニメ」で配信！ 手塚治虫の名作をそろ谷がスピンオフ
DLEとKDDIは、共同プロデュースによるWEBアニメブランド「スキマノアニメ」のアニメシリーズ第3期のアニメ第3弾として、2026年1月8日（木）から手塚治虫の名作『ブラック・ジャック』のスピンオフショートアニメ『ブラックジャックやねん』の配信を開始する。
＞＞＞場面カットやキービジュアルをチェック！（写真8点）
『ブラックジャックやねん』は、 ”漫画の神様” と称される手塚治虫による医療漫画の金字塔『ブラック・ジャック』を、総再生回数10億回を超えるYouTubeチャンネル「そろ谷のアニメっち」を手掛けるクリエイター・そろ谷が独自の視点でコントアニメ化した作品。
無免許の天才外科医として知られるブラック・ジャックが、そろ谷版スピンオフでは、破天荒すぎる残念キャラとして登場。クールに決めた直後にボロを出したり、感動の場面を台無しにしたりと、予想を裏切るズレた言動を連発する。
そこに助手のピノコが関西弁で鋭くツッコミを入れることでテンポのよいコントアニメを展開。毎話さまざまな悩みを抱えた患者たちが登場しては、ブラック・ジャックに治療を依頼する全12話構成のショートアニメ。
配信はスキマノアニメ公式YouTube、X、TikTok、Instagramにて、1月8日以降毎週木曜の午前7時に公開となる。
（C）Tezuka Productions/DLE,KDDI
