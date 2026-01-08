ニューカッスルvsリーズ 試合記録
【プレミアリーグ第21節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 4-3(前半1-2)リーズ
<得点者>
[ニ]ハービー・バーンズ2(36分、90分+12)、ジョエリントン(54分)、ブルーノ・ギマランイス(90分+1)
[リ]ブレンデン・アーロンソン2(32分、79分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(45分+5)
<警告>
[ニ]マリック・ティアウ(7分)、アンソニー・ゴードン(45分+3)、ジョエリントン(45分+6)
[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(22分)、イーサン・アンパドゥ(90分+10)
└田中碧が90+7分の3枚替えで出場も…リーズは3度のリードを追いつかれて90+12分逆転被弾でニューカッスルに黒星
