【プレミアリーグ第21節】(セント ジェームズ パーク)

ニューカッスル 4-3(前半1-2)リーズ

<得点者>

[ニ]ハービー・バーンズ2(36分、90分+12)、ジョエリントン(54分)、ブルーノ・ギマランイス(90分+1)

[リ]ブレンデン・アーロンソン2(32分、79分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(45分+5)

<警告>

[ニ]マリック・ティアウ(7分)、アンソニー・ゴードン(45分+3)、ジョエリントン(45分+6)

[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(22分)、イーサン・アンパドゥ(90分+10)

田中碧が90+7分の3枚替えで出場も…リーズは3度のリードを追いつかれて90+12分逆転被弾でニューカッスルに黒星