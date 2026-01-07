Image: Satechi

完全に一致。

SatechiがCESに合わせて発表した「Thunderbolt 5 CubeDock」は、Mac miniの隣に並べた際に見た目の統一感を出せるデザインのドックです。アルミ製の筐体は約12.7×12.7×5.1cmで、Mac miniと同型同サイズとなっています。コンパクトながら豊富な端子類を備え、接続も高速です。

電源入力は180W、PCには最大140Wで給電できるので、高性能なMacをしっかり充電しながら使えます。NVMe SSDを内蔵可能、つまり大容量で爆速なストレージを追加することもできます。高解像度の外付けディスプレイを使った、しっかりとしたデスクトップ環境が欲しい人と好相性な製品だと言えます。

高速接続できる端子類が豊富なのが機能面での魅力となっています。

前面のポート類は以下、USB周辺機器からSDカード、ヘッドホンを挿せます。

・30W/10Gb/sのUSB-C端子 ・10Gb/sのUSB-A ・SDカードスロット ・microSDスロット ・ヘッドホン端子

背面には以下が備わっています。ディスプレイはMacの場合、最大2台の6K60Hzをサポートします。

・電源入力・PC接続用Thunderbolt 5ポート ・下流用Thunderbolt 5×3 ・10Gb/sのUSB-C／USB-A各1 ・2.5Gbイーサネット端子

最大8TBのNVMe SSDを内蔵でき、アクセス速度は6000MB/s。実測は揺れると思いますが、Mac内蔵のSSDと体感同レベルのスピードが出るはず。

背面のポート類 Image: Satechi

現在、$400（約6万3000円）でプレオーダーを受け付けており、2026年第1四半期出荷予定とのことです。

NVMe SSDを内蔵できます Image: Satechi

Source: Satechi, MacRumors