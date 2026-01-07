この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産チャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】ルーフテラスで分離された面白動線な1DKを内見！」と題した動画を公開。一見すると一般的な1DKでありながら、テラスによってダイニングキッチンと個室が完全に分離されているという、極めてユニークな物件を紹介している。



動画で紹介されたのは、東京都大田区にある25㎡の新築物件。最大の特徴は、約6帖のダイニングキッチン（DK）と約4畳の洋室が、その間に設けられた9帖もの広大なテラスによって完全に分断されている点だ。部屋から部屋へ移動するには、必ず一度テラスを経由する必要があるという、常識を覆す動線となっている。



ゆっくり不動産さんは、まずDKスペースを紹介。コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな空間に、コンパクトながら2口コンロを備えたキッチンが設置されている。続いて、DK内のドアから水回りへ。こちらもコンパクトにまとめられ、面積効率を重視した設計が印象的だ。



そして、この物件のハイライトであるテラスへ。DKから外に出ると、9帖の広々としたテラスが広がる。日除け・雨除けになるオーニングも完備されており、天候を問わず活用できそうだ。このテラスを横切り、もう一つの部屋である洋室へ入る。ゆっくり不動産さんは、この分離された個室を「寝室はもちろん、趣味の部屋やワークスペースにも使える」と評価。DKから一度外に出ることで、オンとオフの切り替えがしやすい「擬似的な出勤」も可能だと、ユニークな活用法を提案した。



この物件は、単に「1DK 25㎡」という数字だけでは到底わからない魅力と可能性を秘めている。ゆっくり不動産さんは、この間取りを「不便」と捉えるか、「面白い」と捉えるかは住む人次第だとしつつ、固定観念にとらわれない暮らし方を求める人にとって非常に魅力的な物件だと結論付けた。