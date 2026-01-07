「Not my cup of tea」の意味は？それ、私のお茶じゃない！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Not my cup of tea」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味は通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「好みじゃない」「趣味じゃない」でした！
嫌いなものを勧められたときに、エレガントに断るために使われる言い回しです。
もともとは、イギリスで使われ出した表現なんだとか。
A：「I have extra tickets to the baseball game this weekend. Are you interested?」
（今週末の野球の試合のチケットが余っているのですが、一緒に行きませんか？）
B：「Thanks, but baseball is not my cup of tea.」
（ありがとう。でも野球はあまり好きじゃないんです）
あなたはわかりましたか？
ライター Ray WEB編集部