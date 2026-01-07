「Not my cup of tea」の意味は？それ、私のお茶じゃない！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味は通じません。

果たして、正解は？

正解は「好みじゃない」「趣味じゃない」でした！

嫌いなものを勧められたときに、エレガントに断るために使われる言い回しです。

もともとは、イギリスで使われ出した表現なんだとか。

A：「I have extra tickets to the baseball game this weekend. Are you interested?」

（今週末の野球の試合のチケットが余っているのですが、一緒に行きませんか？）

B：「Thanks, but baseball is not my cup of tea.」

（ありがとう。でも野球はあまり好きじゃないんです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。