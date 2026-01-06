¡È¿ä¤·¡É¤ò¼«¿®»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹40kg¤Î¶ÄÅ·¥Á¥§¥ó¥¸
3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¡¦¥ß¥¤µ¤ó¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÇÂÎ½Å¤Ï60kg¤Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤ËÉã¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¥Û¥Ã¥±¤Ê¤ÉÌ£¤ÎÇ»¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤Æé¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÂÎ°éºÂ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¤µ¤ó¡£Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþ¤ë¤â¡¢¥¥Ä¤¹¤®¤Æ¤¹¤°ÂàÉô¡£
¤³¤Îº¢¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·Éã¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿©Íß¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¤ÊÎäÅà¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë1ÂÞ¡¢¤µ¤é¤ËÇòÊÆ¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢ÇòÊÆ¡Ä¤ÈÃº¿å²½Êª¤Ð¤«¤ê¡£Äù¤á¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£¾Æ¤¯»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Æ¤ºÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ËèÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡£ºÇÂç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þSexy Zone¡¢¸½ºß¤Ïtimelesz¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾ÅçÁï¤Ø¤Î¿ä¤·³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°ìÊý¥ß¥¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¤â·âÄÀ¡£¤·¤«¤âÃË»Ò¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¿ä¤·³è¤Ëî²¿Ê¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ´ÑµÒ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤·¤«°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò3¤Ä¡¢»Ä¤ê½Á¤ËÍñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤¿Â¨ÀÊÃãÏÒ¾ø¤·¤ÈÇòÊÆ¡£Ìë¤âÂçÎÌ¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡£ÂÎ½Å¤Ï¿ÍÀ¸¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î90kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Í´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç²Ä°¦¤¤Éþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢Ãå¤é¤ì¤ë²Ä°¦¤¤Éþ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶»Ä¥¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¿À¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£ËèÆüÆ±¤¸¤À¤ÈË°¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤ÇÌ£ÊÑ¤â¡£¥Ð¥¤¥Èµ¢¤ê¤Ï1±Ø¼êÁ°¤Ç¹ß¤ê¤Æ1Æü1ËüÊâÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
MAX90kg¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï1Ç¯¤Ç50kg¤Ë¡£40kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥ß¥¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹90kg¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«»ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£