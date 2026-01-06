1月5日、女優の伊藤歩が自身のInstagramで結婚を発表した。相手は14歳年下の俳優・細谷祐介で、こちらも自身のInstagramに連名の文書を投稿。《私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます》とした。

「伊藤さんは現在45歳。6歳の頃からモデル活動を始めており、1993年に大林宣彦監督の映画『水の旅人-侍KIDS-』でスクリーンデビュー。1996年に映画『スワロウテイル』でアゲハ役を演じ、『第20回 日本アカデミー賞』優秀助演女優賞・新人俳優賞を受賞。同作品では16歳にして胸元に蝶のタトゥーを入れるシーンでヌードを披露しました。その後はバラエティやCM、ドラマでも活躍。大ヒットゲーム『ファイナルファンタジーVII』の人気キャラ、ティファ・ロックハートの声優としても知られています。2001年には元JUDY AND MARYのYUKI、CHARAなどの有名ミュージシャンとともに5人組女性バンド『Mean Machine』を結成してヴォーカルを務めました。今年公開の映画やドラマへの出演もすでに決まっており、最前線で活躍する美人女優です」（芸能担当記者）

2023年にはデビュー30周年、今までに50本以上の映画に出演しているベテランでありながら、デビュー時から放つみずみずしさは変わらない稀有な女優。そんな彼女が伴侶に選んだのは14歳年下の俳優だった。

「細谷さんは現在31歳、2024年3月1日に現在の芸名となり、事務所所属をInstagramで発表していますから、キャリアは新人と言っていいでしょう。下積みはかなり長かったようで、2024年7月25日にオーディションサイト『Deview』のインタビューを受けています。岩手県出身で、大学進学時に上京。卒業の頃には仙台の不動産会社に内定をもらっていたのを蹴って役者を志し、事務所に履歴書を送りまくったようです。オーディションに受かり、事務所所属もしていたようですが、コロナ前にフリーの役者となりました。その後役者仲間から現在の事務所を紹介されたようですね。

2017年のドラマ『人は見た目が100％』（フジテレビ）や舞台などへの出演経験がありますが、完全に“これから”の役者です。芸歴30年を超える大先輩女優と結婚するとは驚きです」（前出・記者）

ファンからは祝福の声が上がっている。同時に、名バイプレイヤーである伊藤が45歳であることにXでは驚くユーザーが続出している。

《伊藤歩さんがもう40代ということに驚いた。自分はどうしても「スワロウテイル」のアゲハを思い出してしまうのでいつまでたってもあの時のイメージだし、いつ見ても当時とそんなに変わってなくて若いなぁ…と思ってたもので》

《いや、ちょっと待って、伊藤歩さんて45なの？ 嘘だろ…勝手に同世代だと思ってた…昼顔の印象強すぎるんだけど、いつ見ても綺麗可愛いお姉さんでとても好きですはい》

そして、同じく年下との熱愛が噂される女優を思い出す人もいたようだ。

《女性が10歳以上の歳上って珍しいけど綾瀬はるかも発表しやすくなったのでは。世間が歳の差婚ニュースに慣れるというか》

芸能界でも結構多い“姉さん女房”だが、円満かどうかは人それぞれだ。

「俳優同士の姉さん女房夫婦だと松山ケンイチさんと小雪さんが9歳差、染谷将太さんと菊地凛子さんが11歳差、窪田正孝さんと水川あさみさんが5歳差など結構多いですよね。森田剛さんと宮沢りえさんも6歳差。伊藤さんと細谷さんはキャリアの違いがかなりありますが《お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚》と発表していますし、年齢的にも落ち着いた大人ですからね。幸せな家庭を築いてほしいところです」（前出・記者）

共演したら大きな話題になるかも。