ドッグランでめいっぱい遊んだあと、帰宅したわんちゃん。「え？」と二度見してしまう姿が話題になっています。



【動画】ハスキー犬がすやすや…お手てに異変を発見！？

「ランで遊んで“毒ハスキー”になっちゃった」



そんなコメントを添えて投稿された動画に写っているのは、シベリアン・ハスキーの「おとび」くん（1歳5カ月・男の子）です。ゴロンと寝そべり、前足を伸ばしたその裏側を見ると…真っ白な被毛が、なぜか鮮やかな緑色に。当のおとびくんはまったく気にしていない様子で、すやすやと幸せそうに眠っています。



パッと目を引く緑のお手てと、のんびりした寝顔のギャップに、思わず笑みがこぼれた人や驚きの声が続出。投稿は1.7万件超の「いいね」を集めました。実は、この緑色はドッグランの床材の色。もちろん、わんちゃんにとって安心・安全な素材のものが使われていていつもはこれほど色が残ることはないそう。Xユーザー・おとび シベリアンハスキー（カイヌシ：ナルコ）さん（@husky_Oto）にお話を伺いました。



思わず二度見…遊び尽くしたあとの証

ーー当時の状況について教えてください。



「近所のお店に併設されたドッグランによく行くのですが、この日は雨上がりだったたこともあって、足裏に色がうつったようです。これまでも少し色がつくことはあったのですが、ここまでくっきりとついたのは初めてで驚きました。ふと、アクションゲームに登場する紫色の“毒チワワ”が頭に浮かび、『毒ハスキーみたいだな』と思ったんです。いっぱい走って楽しんでくれた証のようにも感じました」



ーーこのあと、お手てはどうなったのでしょう。



「洗ったり拭き取ったりして、ほぼキレイになりました。その後、トリマーの姉にシャンプーしてもらう予定があったので、ほんのり色が残っていた部分も整えてもらい、今はふわふわさらさらです」



ーーどのような性格の子ですか。



「おもちゃ遊びやお友だちと遊ぶことが大好きな、わんぱくな子です。小さいころはドッグランでうまく遊べず、ぴーぴー鳴いては飼い主の股の下に隠れていましたが、今では『上手に遊ぶね』と褒めていただくほど成長しました。また、自分の意思をはっきり持っているようで、指示を出されても納得いかないと文句を言うんです（笑）」



緑色に染まった前足の裏を見たユーザーからは、漫画『魁!!男塾』のワンシーンを思い浮かべ、男塾死天王の将・影慶の手が黒く変色する場面に重ねて「これだ！」と盛り上がる声も。また、「癒やし効果100％」「白ネギに見えた」「こんなにきれいに染まるのですね！ 草餅色」「毛並みがきれいだから、髪染めみたいな仕上がり」など、ユーモアと愛情あふれるコメントが次々と集まっています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）