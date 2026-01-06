職場で配りたい「長崎県のお土産」ランキング！ 2位「ぽると」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「長崎銘菓ポルトは、柚子風味のあんが美味しい」（60代女性／滋賀県）、「ビスケット生地と羊羹がとても美味しそうなので配りたいです」（30代女性／愛知県）、「洋菓子っぽさと和菓子っぽさを兼ね備えている」（40代女性／福島県）といった声が寄せられました。
回答者からは「長崎と言えばカステラでありラスクはおやつに喜ばれるものだから」（30代女性／東京都）、「個包装で配りやすく、カステラは幅広い年代に喜ばれる定番のお菓子だから」（30代女性／秋田県）、「カステラより日持ちがするのでお土産に良い」（50代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：ぽると（ぽると総本舗）／34票2位は「ぽると（ぽると総本舗）」でした。ビスケットで羊羹（ようかん）をサンドした、和洋折衷の長崎らしいお菓子です。柚子風味の餡とビスケットの絶妙な組み合わせが特徴で、レトロでかわいらしいパッケージも魅力の1つ。アンケートでは、個包装で配りやすく、独特の食感と風味が幅広い世代に喜ばれるという点が評価されました。
1位：カステララスク（和泉屋）／54票1位は「カステララスク（和泉屋）」でした。長崎名物のカステラをじっくり焼き上げてラスクにした一品です。カステラ本来の優しい卵の風味はそのままに、サクサクとした軽い食感が楽しめます。アンケートでは、「長崎といえばカステラ」という定番のイメージがありつつ、個包装で日持ちがするため職場へのばらまき土産として最適だという声が多く集まりました。
