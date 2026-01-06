【人気】FRAY I.DやSNIDEL、バームクーヘンなどの福袋がAmazonに登場
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）まで開催中です。今回は、SNIDELやFRAY I.Dなどのレディース福袋に加えて、バームクーヘンの詰め合わせなどお得なセットをご紹介。特に福袋は早い者勝ちなので、気になっている人はお見逃しなく！

※原則として福袋は返品できません

【FRAY I.D】トータルコーディネートが完成する5点セット


ファージャケット、リブニット、オフショルスウェット、ティアードスカート、トートバッグの5点セット。

FRAY I.D(フレイ アイディー)

[フレイ アイディー] 2026年HAPPY BOX 5点セット FFKB255900 レディース OTHER F

15,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【SNIDEL】アウターやワンピースなど計5点セット


アウター、ワンピース、ニット、トップス、ヘアーアクセサリーの5点セット。

SNIDEL(スナイデル)

[スナイデル] 2026年HAPPY BOX 5点セット SFKB255800 レディース A F

15,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【AZUL by moussy】アウターを含む約9点のセット


総額40,000円（税抜）相当の商品が入った、アウターを含む約9点入りのセット。

AZUL by moussy

[AZUL by moussy] 2026年 【福袋】 NEW YEAR BAG LD10000 レディース マルチカラー S

11,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【Mila Owen】ジャケット、ニットトップスなど計3点のセット


トータルコーディネートができるジャケット、ニットトップス、ニットスカートの3点セット。

Mila Owen(ミラオーウェン)

[ミラオーウェン] 2026年HAPPY BOX 3点セット 09FKB255001 レディース MIX F

13,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【FILA】寒い季節のゴルフやスポーツに活躍する6点セット


ブルゾン、パンツ、長袖モックネックシャツ、ソックス、ネックウォーマー、バッグの6点セット。

FILA

[フィラ] 2026年 【福袋】 ゴルフウェア 【6点セット】 レディース マルチカラー L

11,000円 → 8,800円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【訳あり】しっとり美味しい。9個のバームクーヘン詰合わせ


下町バームクーヘン

スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U

5,500円 → 2,999円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【YOLU（ヨル）】シャンプー、トリートメントなどの8点セット


シャンプー、トリートメント、ヘアマスク、ヘアオイル、ヘアミスト、パウチなどの8点セット。

YOLU(ヨル)

【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス 8点セット ディープナイトリペア WEB限定

8,569円 → 5,990円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【日用品】新しい年の暮らしを心地よくスタートさせる6点セット


画像に掲載されているアイテムの中から6点をお届け。

一木良品

[一木良品] 【2026年 生活お得福袋6点詰み】暮らしを整える日用品セット！日用品 福袋 生活雑貨 便利グッズ 詰め合わせ お得セット 家庭用 旅行用 一人暮らし 新生活応援 収納 清潔 洗濯 台所 バス 洗面所 まとめ買い ギフト プレゼント 使いやすい 実用的 コンパクト おしゃれ

2,280円 → 1,782円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


大浜スイーツアカデミー

大浜スイーツアカデミー 福袋 チョコレート 割れチョコ 訳あり スイーツ 11種類 550g 欲張りチュル(弟) 母の日 ギフト

4,800円 → 3,360円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,780円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


AGF(エージーエフ)

AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 【 プチギフト 】【 スティックコーヒー 詰め合わせ 】【ブラジル・ブレンド、モカ・ブレンド各15本、コロンビア・ブレンド、キリマンジャロ・ブレンド各10本】 50個 (x 1)

1,998円 → 1,436円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


黄金屋

黄金屋 訳ありメガ盛り もつ鍋セット 3~4人前 国産牛モツ 250g×2袋 500g 小腸 選べる 4種スープ もつ鍋 モツ鍋 もつなべ モツナベ ホルモン 鍋 お取り寄せ グルメ ギフト プレゼント 贈り物 誕生日 お祝い 内祝 高級 老舗 冷凍 食品 博多 九州 (訳ありメガ盛り3~4人前, しょうゆ味)

8,000円 → 4,000円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


大阪王将

リンガーハット×大阪王将 大ボリューム福袋 ご飯&麺好きのためのガッツリ詰め合わせセット (合計16食) 冷凍食品 仕送り

7,326円 → 6,227円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



