1コ約46円だとッ？！（驚）【業務スーパー】おうちカフェのお供にしたい「おやつ」って？

おうちカフェで楽しむ「おやつ」は【業務スーパー】で買い揃えてみては？ 面倒な手間なく簡単に用意できる商品が、バラエティ豊かにラインナップしている様子。ちょっと優雅な気分を楽しみたい時にもうってつけです。今回はイチオシのおやつをご紹介します。

ストックにも向いている10個入りの「もちもち白いたい焼き」

あずき味とカスタード味が登場しているこちらのたい焼き。@arimama_chanさんによれば「ラップはかけずにレンチンするだけ」で簡単に用意でき、短時間でもサッとお腹を満たせそうです。10個入りなので、ストックしておけばいざという時に頼りになりそう。生地にはあずき餡やカスタードクリームがたっぷりと入っており、なめらかな口当たりに癒されるかも。

半解凍で味わうのも良さそうな「ホワイトフォンダンショコラ」

ベルギーチョコが使われた、贅沢感のあるフォンダンショコラの2個入り。約1分レンチンするだけで味わえるお手軽感も嬉しいところ。ホワイトチョコのまろやかで優しい風味が、疲れを吹き飛ばしてくれそう。

みんなでシェアしたい時に「冷凍わらび餅」

1パック545gとたっぷり入った、大容量感が嬉しいわらび餅。@smile39loveloveさんによると「自然解凍で食べられます」と手間いらずのよう。ひとりではもちろん、みんなでシェアしたいおやつにもぴったりです。和の風味がほっこりと心を癒してくれそう。余った分は、ぜんざいやパフェのトッピングとして使うのもアリかも。

洋酒香る「ダブルチョコケーキ」

@smile39loveloveさんが「1個約46円なのに洋酒がふんわり香るので高級感あり」と絶賛したこちら。1パックに6等分されたケーキが入っており、レンチンやカットの手間もなくシェアできます。こっくりとした色合いで濃厚そう。来客時のおもてなしに出すのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@arimama_chan様、@odangosyufu様、@smile39lovelove様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

