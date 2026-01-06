寒い日だって食べたーーーいッ！【ファミマ】の「新作アイス」をチェック

寒い季節でも【ファミリーマート】では「新作アイス」が充実している様子。暖かい部屋でぬくぬくしながら食べるアイスは、夏とはまた違った趣があっておすすめです。今回はプリンをアイスサンドにしたもの、植物生まれのアイスなど、イチオシの新作をご紹介。冷凍庫にストックしておいて、おやつに堪能してみては？

お手軽ながら厚みのある仕上がりの「しっとりクッキーのプリンサンド」

ほどよい厚みのアイスサンド。カラメルソース入りのプリンアイスが「しっとりしたバタークッキー」（公式サイトより）でサンドされていて、まろやかでコクのある味わいが感じられそうです。@miki__iceさんによると「プリンアイスはたまご感しっかりあって、とろっとしたカラメルソースの苦味ともバランス◎」なのだとか。

軽めのデザートに！「植物生まれのアーモンドミルクバー キャラメル味」

植物生まれのバーアイスがこちら。公式サイトによれば「アレルギー特定原材料8品目不使用」というこだわりの詰まったアイスのよう。アイスにアーモンドクラッシュを加えており、カリッとした食感にお腹も満たされるかも。お口直ししたい食後の軽いデザートにいかが？

上品な味わいが楽しめそうな「たっぷりラムレーズン」

ラム酒が使われたこちらのカップアイス。中には粒状のラムレーズンが入っており、そのまま食べるのはもちろん、トーストやホットケーキなどのトッピングにするのもアリかも。アイスはこっくりとした黄味がかった色合いで、味わいの上品さも満喫できそうです。

トッピングたっぷり感が嬉しい！「Wチーズケーキアイス」

チーズ好きにおすすめしたいカップアイスがこちら。トッピングをたっぷりと散りばめた一品は、なめらかなアイスとの食感の変化を楽しませてくれそうです。ベイクドチーズケーキ味のアイスとレアチーズケーキ味のアイスを合わせた本格派。@miki__iceさんによると「コクと甘さ、酸味があって結構本格的なチーズケーキ風味」とのこと。

