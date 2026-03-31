ファミリーマートサンシャイン西店が、アニメ作品『デュラララ!!』でラッピングされている。【画像】デュララララッピングされたファミマの様子『デュラララ!!』は池袋の街並みが忠実に描かれている作品で、ラッピングされたサンシャイン西店も第2期のオープニングにも登場している。これは、ファミリーマートがアニメツーリズム協会に小売・流通業として初めて加盟し、店舗全体をアニメ作品の世界観で装飾するラッピング店舗を順