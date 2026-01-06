SixTONES京本大我、吸⾎⻤作家役でPrime Video連ドラ初主演「憧れの作家は⼈間じゃありませんでした」映像化決定【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/06】SixTONESの京本大我が、2026年5⽉4⽇より動画配信プラットフォーム・Prime Videoにて独占配信されるドラマ『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』にて主演を務めることが決定した。京本がPrime Videoの連続ドラマで主演を務めるのは、今回が初となる。
【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優
本作は、警察の事件捜査に協⼒する謎に満ちた美貌の吸⾎⻤作家と、⼈外に翻弄される新⽶編集者のトラブルだらけな⽇々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。主⼈公は作家の御崎禅（みさき・ぜん／演：京本）。巷で⼈気のベストセラー作家でありながら、その正体はまさかの“吸⾎⻤”。「念写」（※⾎液からその⼈物の記憶を読み取ることができる）「読⼼術」「催眠術」など、⼈外ならではの能⼒や推理⼒を発揮して、警察が捜査に⾏き詰まっている難事件を華麗に解決していく。⼈間をやめて吸⾎⻤となった御崎は、ドラマ冒頭では⽣きがいを⾒失いつつあり、新しい⼩説を書くような情熱もなく、厭世的。しかし、新⽶編集者や若⼿刑事との交流、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、⼈間的な感情を取り戻していく。
原作は、第2回⾓川⽂庫キャラクター⼩説⼤賞「⼤賞」受賞作でもあり、「准教授・⾼槻彰良の推察」シリーズで⼈気の澤村御影氏のデビュー作「憧れの作家は⼈間じゃありませんでした」。事件ごとに複雑な事情や思惑があり、⼀筋縄ではいかないストーリー構成が本作の魅⼒の1つだ。
原作者の澤村氏は「この作品はかなりファンタジー⾊が強いので、映像化は難しい気がしていました。でも、上がってきた脚本が本当に⾯⽩くて。これなら必ず良いものになると確信しました！」と太⿎判。主演の京本については「⾒事な⽩皙の美貌をお持ちの京本さんが御崎禅を演じてくださるとのことで、⼤変光栄に思っております。私はミュージカルをよく観るので「『エリザベート』のルドルフ皇太⼦や、『モーツァルト！』のヴォルフガングを演じた京本さんが御崎を…？」と個⼈的にすごく興奮しました（笑）。きっと御崎の繊細さを上⼿く演じてくださると信じています。戦闘シーンも楽しみで
す！」と熱く語った。
吸⾎⻤の主⼈公・御崎が持つマイノリティーゆえの苦悩や、他⼈とわかりあえない葛藤や孤独は、今の時代に共通した感覚。初の映像化となる本作では「吸⾎⻤作家」というコミカルな主⼈公設定をとりながら、描き⽅は“地に⾜のついた⼈間ドラマ”に挑戦。現代社会を⽣きるすべての⼈々に前向きな気持ちを与えるような作品を⽬指す。
主⼈公を演じる京本は、これまでも⾼い歌唱⼒や演技⼒を武器にマルチに活躍。京本は「ふだんから読書がすごく好きなので、ミステリーや恋愛⼩説とかいろいろ読みますが、⼩説家の役を演じるとは…想像したことがありませんでした！クランクインが楽しみです」と話す。続けて「このドラマは、僕たちの現実世界での“⼈間関係での悩み”や“⽣きる上で抱えている苦しみ”とリンクした内容になっています。楽しい回や怖い回などいろいろとあるなかで、それだけで終わらない“奥深さ”を受け取っていただけたら本望です！」と⾒どころをアピールした。
また、実は主演が決まったことをSixTONESのメンバーたちには「話していない」そう。「もちろんメンバーの皆とは仲が良くてよく喋りますが、仕事以外の話が多くて」「おそらく“2026年の京本、暇だな”って思われているのかなと（笑）。この情報解禁（1⽉6⽇）の翌⽇はSixTONES のライブがあるので、MCとかでメンバー皆がびっくりしてくれるかもしれないですね！」と期待を込めた。（modelpress編集部）
― オファーを受けた際の⼼境を教えてください。
お話をいただいたとき、吸⾎⻤という役どころに映像でも挑戦できるんだ！と、とても嬉しい気持ちになりました。実は僕、舞台でヴァンパイア（吸⾎⻤）を演じた経験があるので、本当に素敵なご縁だなと思います。あと、僕は昔から怪異的なものが⼤好きで、⼩さい頃はユーマ（UMA／未確認⽣物）にまつわる本をよく読んでいました。今回の原作では、そういった“怪異たち”がたくさん出てきますが、それを映像でどう仕上げていくのか、⾮現実的でワクワクしています。
― 主⼈公・御崎禅を演じるにあたって。
ふだんから読書がすごく好きなので、ミステリーや恋愛⼩説とかいろいろ読みますが、⼩説家の役を演じるとは想像したことがありませんでした！クランクインが楽しみです。御崎は⼩説家であり吸⾎⻤でもあるという⼆重設定のうえに、かなり“抱えているもの”があるキャラクターなので、御崎の魅⼒を僕がどこまで伝えられるかは未知数ではあります。でも、僕がどうトライしていけるか、監督やスタッフ、共演者の皆さんに助けていただきながら役を作り上げていきたいですし、御崎を素敵に演じられるように頑張ります。もちろん原作も素敵なので、リスペクトを持ちながら、しっかりと全うしたいと思います！
― もし、京本さんが本当に吸⾎⻤になったら…。
難しいですね！吸⾎⻤は⾎を吸わないと⽣きていけないといいますが、僕、結構インドア派なので、⾎を吸うためだけに外に出かけるのが、あんまり想像がつかなくて。吸⾎⻤になったら、やっぱりやらなきゃいけないんですかね！？僕⾃⾝は誰かを襲うつもりもなく穏やかに過ごしたいので、もし吸⾎⻤になってもきっと“家にこもってる”でしょうね（笑）。
― ちなみに、主演が決まったことをSixTONESメンバーには話しましたか？
いや、話していないです！もちろんメンバーの皆とは仲が良くてよく喋りますが、仕事以外の話が多くて。僕らはメンバー共通のカレンダーアプリを使っていて、このドラマの撮影予定は⼊⼒しているので、そこをマメにチェックしているメンバーがいれば気づくかもしれませんが、俺からは⾔っていないですし、他のメンバーからもまだ⾔われていません！皆には“2026年の京本、暇だな”って思われているのかなと（笑）。カレンダーをチェックしていそうなのは、視野が広いジェシーとか、メンバーの動向をよく気にかけてくれる⽥中樹。“京本、何か始まるんだな”ぐらいは感じてくれているのかも…？あと、この情報解禁の翌⽇はSixTONESのライブがあるので、MCでメンバー皆がびっくりしてくれるかもしれないですね！
― ドラマを楽しみにしている⽅々へメッセージ。
すでに台本を読ませていただいたのですが、このドラマは「吸⾎⻤作家」という⾮現実的な主⼈公設定でありながら、僕たちの現実世界での“⼈間関係の悩み”や“⽣きる上で抱えている苦しみ”とリンクした内容になっています。楽しい回や怖い回などいろいろあるなかで、それだけで終わらない“奥深さ”を受け取っていただけたら本望です！ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優
◆人気小説「憧れの作家は⼈間じゃありませんでした」映像化決定
本作は、警察の事件捜査に協⼒する謎に満ちた美貌の吸⾎⻤作家と、⼈外に翻弄される新⽶編集者のトラブルだらけな⽇々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。主⼈公は作家の御崎禅（みさき・ぜん／演：京本）。巷で⼈気のベストセラー作家でありながら、その正体はまさかの“吸⾎⻤”。「念写」（※⾎液からその⼈物の記憶を読み取ることができる）「読⼼術」「催眠術」など、⼈外ならではの能⼒や推理⼒を発揮して、警察が捜査に⾏き詰まっている難事件を華麗に解決していく。⼈間をやめて吸⾎⻤となった御崎は、ドラマ冒頭では⽣きがいを⾒失いつつあり、新しい⼩説を書くような情熱もなく、厭世的。しかし、新⽶編集者や若⼿刑事との交流、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、⼈間的な感情を取り戻していく。
原作者の澤村氏は「この作品はかなりファンタジー⾊が強いので、映像化は難しい気がしていました。でも、上がってきた脚本が本当に⾯⽩くて。これなら必ず良いものになると確信しました！」と太⿎判。主演の京本については「⾒事な⽩皙の美貌をお持ちの京本さんが御崎禅を演じてくださるとのことで、⼤変光栄に思っております。私はミュージカルをよく観るので「『エリザベート』のルドルフ皇太⼦や、『モーツァルト！』のヴォルフガングを演じた京本さんが御崎を…？」と個⼈的にすごく興奮しました（笑）。きっと御崎の繊細さを上⼿く演じてくださると信じています。戦闘シーンも楽しみで
す！」と熱く語った。
吸⾎⻤の主⼈公・御崎が持つマイノリティーゆえの苦悩や、他⼈とわかりあえない葛藤や孤独は、今の時代に共通した感覚。初の映像化となる本作では「吸⾎⻤作家」というコミカルな主⼈公設定をとりながら、描き⽅は“地に⾜のついた⼈間ドラマ”に挑戦。現代社会を⽣きるすべての⼈々に前向きな気持ちを与えるような作品を⽬指す。
◆主人公は京本大我 メンバーには「話していない」
主⼈公を演じる京本は、これまでも⾼い歌唱⼒や演技⼒を武器にマルチに活躍。京本は「ふだんから読書がすごく好きなので、ミステリーや恋愛⼩説とかいろいろ読みますが、⼩説家の役を演じるとは…想像したことがありませんでした！クランクインが楽しみです」と話す。続けて「このドラマは、僕たちの現実世界での“⼈間関係での悩み”や“⽣きる上で抱えている苦しみ”とリンクした内容になっています。楽しい回や怖い回などいろいろとあるなかで、それだけで終わらない“奥深さ”を受け取っていただけたら本望です！」と⾒どころをアピールした。
また、実は主演が決まったことをSixTONESのメンバーたちには「話していない」そう。「もちろんメンバーの皆とは仲が良くてよく喋りますが、仕事以外の話が多くて」「おそらく“2026年の京本、暇だな”って思われているのかなと（笑）。この情報解禁（1⽉6⽇）の翌⽇はSixTONES のライブがあるので、MCとかでメンバー皆がびっくりしてくれるかもしれないですね！」と期待を込めた。（modelpress編集部）
◆京本大我コメント全文
― オファーを受けた際の⼼境を教えてください。
お話をいただいたとき、吸⾎⻤という役どころに映像でも挑戦できるんだ！と、とても嬉しい気持ちになりました。実は僕、舞台でヴァンパイア（吸⾎⻤）を演じた経験があるので、本当に素敵なご縁だなと思います。あと、僕は昔から怪異的なものが⼤好きで、⼩さい頃はユーマ（UMA／未確認⽣物）にまつわる本をよく読んでいました。今回の原作では、そういった“怪異たち”がたくさん出てきますが、それを映像でどう仕上げていくのか、⾮現実的でワクワクしています。
― 主⼈公・御崎禅を演じるにあたって。
ふだんから読書がすごく好きなので、ミステリーや恋愛⼩説とかいろいろ読みますが、⼩説家の役を演じるとは想像したことがありませんでした！クランクインが楽しみです。御崎は⼩説家であり吸⾎⻤でもあるという⼆重設定のうえに、かなり“抱えているもの”があるキャラクターなので、御崎の魅⼒を僕がどこまで伝えられるかは未知数ではあります。でも、僕がどうトライしていけるか、監督やスタッフ、共演者の皆さんに助けていただきながら役を作り上げていきたいですし、御崎を素敵に演じられるように頑張ります。もちろん原作も素敵なので、リスペクトを持ちながら、しっかりと全うしたいと思います！
― もし、京本さんが本当に吸⾎⻤になったら…。
難しいですね！吸⾎⻤は⾎を吸わないと⽣きていけないといいますが、僕、結構インドア派なので、⾎を吸うためだけに外に出かけるのが、あんまり想像がつかなくて。吸⾎⻤になったら、やっぱりやらなきゃいけないんですかね！？僕⾃⾝は誰かを襲うつもりもなく穏やかに過ごしたいので、もし吸⾎⻤になってもきっと“家にこもってる”でしょうね（笑）。
― ちなみに、主演が決まったことをSixTONESメンバーには話しましたか？
いや、話していないです！もちろんメンバーの皆とは仲が良くてよく喋りますが、仕事以外の話が多くて。僕らはメンバー共通のカレンダーアプリを使っていて、このドラマの撮影予定は⼊⼒しているので、そこをマメにチェックしているメンバーがいれば気づくかもしれませんが、俺からは⾔っていないですし、他のメンバーからもまだ⾔われていません！皆には“2026年の京本、暇だな”って思われているのかなと（笑）。カレンダーをチェックしていそうなのは、視野が広いジェシーとか、メンバーの動向をよく気にかけてくれる⽥中樹。“京本、何か始まるんだな”ぐらいは感じてくれているのかも…？あと、この情報解禁の翌⽇はSixTONESのライブがあるので、MCでメンバー皆がびっくりしてくれるかもしれないですね！
― ドラマを楽しみにしている⽅々へメッセージ。
すでに台本を読ませていただいたのですが、このドラマは「吸⾎⻤作家」という⾮現実的な主⼈公設定でありながら、僕たちの現実世界での“⼈間関係の悩み”や“⽣きる上で抱えている苦しみ”とリンクした内容になっています。楽しい回や怖い回などいろいろあるなかで、それだけで終わらない“奥深さ”を受け取っていただけたら本望です！ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】