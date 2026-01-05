　サガン鳥栖は5日、J2・J3百年構想リーグのトップチームスタッフと選手背番号を発表した。

　移籍加入組ではDF神山京右(←富山)が3番、MF坂本亘基(←山形)が7番、GK松原颯汰(←千葉←長野)が12番、MF城定幹大(←福島)が13番、MF玄理吾(←徳島)が18番、MF豊田歩(←熊本)が20番、MF弓場堅真(←今治)が22番、MF田中雄大(←岡山←甲府)が29番、DF磯谷駿(←山口)が76番、FW塩浜遼(←熊本)が88番をつける。

　以下、2025シーズンの体制

■スタッフ

▽監督

小菊昭雄

▽ヘッドコーチ

木谷公亮

▽コーチ

桑原勇斗

須和部譲

才野倭

藤田直之

▽アシスタントコーチ

弓谷蓮

▽フィジカルコーチ

渡邉翔

▽GKコーチ

室拓哉

■選手

1 GK泉森涼太

2 MF松本凪生

3 DF神山京右(←富山)

4 DF今津佑太

5 DF長澤シヴァタファリ

6 MF櫻井辰徳

7 MF坂本亘基(←山形)

8 MF楢原慶輝

9 FWジョー

12 GK松原颯汰(←千葉←長野)

13 MF城定幹大(←福島)

14 FW堺屋佳介

15 FW酒井宣福

16 MF西澤健太

18 MF玄理吾(←徳島)

19 FW鈴木大馳

20 MF豊田歩(←熊本)

22 MF弓場堅真(←今治)

23 DF北島郁哉

26 DF安藤寿岐

29 MF田中雄大(←岡山←甲府)

33 DF小川大空

34 DF黒木雄也(←鳥栖U-18)

35 GK内山圭

36 MF池田季礼(←鳥栖U-18)

37 DF森下怜哉

38 MF水巻時飛(←鳥栖U-18)

76 DF磯谷駿(←山口)

77 MFヴィキンタス・スリヴカ

88 FW塩浜遼(←熊本)

91 DF上原牧人