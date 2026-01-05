小菊体制2年目を迎える鳥栖、トップチーム新体制&選手背番号を発表!!
サガン鳥栖は5日、J2・J3百年構想リーグのトップチームスタッフと選手背番号を発表した。
移籍加入組ではDF神山京右(←富山)が3番、MF坂本亘基(←山形)が7番、GK松原颯汰(←千葉←長野)が12番、MF城定幹大(←福島)が13番、MF玄理吾(←徳島)が18番、MF豊田歩(←熊本)が20番、MF弓場堅真(←今治)が22番、MF田中雄大(←岡山←甲府)が29番、DF磯谷駿(←山口)が76番、FW塩浜遼(←熊本)が88番をつける。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
小菊昭雄
▽ヘッドコーチ
木谷公亮
▽コーチ
桑原勇斗
須和部譲
才野倭
藤田直之
▽アシスタントコーチ
弓谷蓮
▽フィジカルコーチ
渡邉翔
▽GKコーチ
室拓哉
■選手
1 GK泉森涼太
2 MF松本凪生
3 DF神山京右(←富山)
4 DF今津佑太
5 DF長澤シヴァタファリ
6 MF櫻井辰徳
7 MF坂本亘基(←山形)
8 MF楢原慶輝
9 FWジョー
12 GK松原颯汰(←千葉←長野)
13 MF城定幹大(←福島)
14 FW堺屋佳介
15 FW酒井宣福
16 MF西澤健太
18 MF玄理吾(←徳島)
19 FW鈴木大馳
20 MF豊田歩(←熊本)
22 MF弓場堅真(←今治)
23 DF北島郁哉
26 DF安藤寿岐
29 MF田中雄大(←岡山←甲府)
33 DF小川大空
34 DF黒木雄也(←鳥栖U-18)
35 GK内山圭
36 MF池田季礼(←鳥栖U-18)
37 DF森下怜哉
38 MF水巻時飛(←鳥栖U-18)
76 DF磯谷駿(←山口)
77 MFヴィキンタス・スリヴカ
88 FW塩浜遼(←熊本)
91 DF上原牧人
