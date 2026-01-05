今、とにかく円が安い。1ドル＝160.02円、1ユーロ＝183.6円、1ポンド＝210.7円（12月25日10:33現在）という、超円安水準になっている。日本では高収入の部類に入る人であっても、欧米旅行から帰ってくると「もう二度と行けないよ……」と嘆く状態になっている。

先日飲み屋でご一緒した、不動産投資などを扱う会社のA社長は、かつて筆者と同じ広告会社で働いていた先輩である。同社を辞めてコンサル会社、企画会社を立ち上げる人は多いが、同氏は不動産投資という、全く違う業界に飛び込み、様々な地域に不動産を所有して会社も儲かっている。しかし、そうはいってもバブル期のような儲け方はできないため、Aさんは慎重に、節約をしながら生きているという。【取材・文＝中川淳一郎】

よくぞあの物価高で

そんなAさんは先日、イギリスとオランダ旅行へ行ってきた。どちらの国にも友人が住んでいるからだ。あくまでも彼らと旧交を温め合うことを目的に行ったのだが、買い物や飲食店ではとにかく常に頭の中で円換算をし、ため息をつく状況だったという。ちなみに、私と彼が飲んだ店はこの日、「500円均一デー」というサービス日で、ビール中瓶、生ビール、日本酒1合、ハイボールなどドリンクと、赤字必至の刺身盛り合わせ、魚の煮付け、ポテトサラダ、ウニメシなどすべて500円。

円安の加速が海外旅行を遠ざけている？

「これが500円だなんて、ありがた過ぎる……。ロンドンでもアムステルダムでも、ビールが1杯2000円は当たり前。朝食のサンドイッチは2000円で、コーヒーと合わせると2700円はする。ラーメンも5000円ぐらいはしました。友人と夕飯を食べに行くと、1人2万円は最低覚悟しなければならない」

繰り返すが、彼は日本国内では明らかに裕福な人物である。そんな彼をもってしても、ロンドンとアムステルダムの物価は高いと感じ、こんなことを正直思ったという。

「あちらに住む友人たちは本当にすごいですよ。よくぞあの物価高の中で生きているものだ、と感じました。私は日本で商売を続けます」

現地在住のAさんの友人たち（二人とも実業家）が、どう生きているかといえば、シンプルに、自分たちが扱うサービスの料金を値上げして収入を増やすことに尽きるという。彼の友人は現地に進出したい日本企業と、地元の企業をマッチングさせるコンサルティングを行っている。ポンド・ユーロベースでフィーは貰っていたため、必然的に日本企業が支払う金額は増える。これだけでも収入増となるものの、さらに現地の物価も上がっているため、サービス自体の値上げを断行したそうだ。

価格でモメるかと思ったものの、円安であることと物価高を日本企業側は「仕方のないこと」だと理解を示し、支払金額が多くなることを了承した。提携先獲得のため、社員を一人で現地に赴任させるのを考えれば安いものである。しかも、当地を訪れる社員にしても、自腹を切っているわけではないから、金額はあまり気にならない。

1997年は缶ビールが12本で4.98ドル

そして、ここからが海外在住日本人実業家の強みなのだが、日本国内にも顧客がいるため、日本には頻繁に帰ってくる。そのため、賃貸の物件を借りておいて、数週間の「激安生活」をするのである。当然ポンド・EU建てで円に換えるわけだから、欧米からの観光客同様「安い日本」を楽しむことができる。その間はヨーロッパの高い物価からは解放される。

そうした、2拠点生活を送る友人を持つ冒頭の社長・Aさんだが、彼をもってしても、ヨーロッパの物価高には「もう行けないよね……」と嘆くしかなかった。それと同時に、円高の時に海外に打って出ることを決めた友人の慧眼に今さらながら感服したという。

私からしても、この時期にヨーロッパ旅行へ行けるAさんはかなり豪気な人物だとは思う。何しろ私も毎年海外旅行へ行くとはいえ、2017年のイタリア旅行以来、欧米になど行ったことは一度もない。17年以降に足を運んだのは香港・タイ・ベトナム・カンボジア・ラオスだけである。これらの国・地域であれば、円安とはいえ、そもそもの物価が安いため、なんとか海外旅行は楽しめる。まぁ、それでも日本の物価との価格差は狭まっているし、観光客向けのサービスや店であれば日本より高価なことも多い。

1997年初頭、1ドル＝80円だった頃、23歳だった私はアメリカのフィラデルフィアへ旅行に行った。友人がペンシルベニア大学に留学していて、寮の部屋に泊めてくれるというので。そこで、アメリカの物価の安さに仰天したのである。何しろ、バドワイザーやクアーズといった缶ビールが12本で4.98ドルだった！ 1本33円である。また、チェーン店ではない店でハンバーガーを食べても400円ほどである。

ところが、最近アメリカ旅行をした人の話を聞くと、ビールは12本15ドルほどになっていて、日本円で1920円である。日本の6缶パック2つよりは安いものの、1997年に日本ではビールが1本200円であったことを考えると随分と高くなった。しかも、飲食店でビールを頼むと12ドルはかかり、食事をすると1万円にすぐ到達するし、さらにチップを20％支払わなくてはいけない。

旅行という贅沢をする機会であるにもかかわらず、経済成長に合わせて着実に賃金と物価を上昇させた欧米諸国に後れを取った成長しない国の我々は、円安と相まって旅先で節約せざるを得なくなったのである。それはAさんという裕福な部類に入る人であっても、だ。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部