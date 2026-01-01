ラ・リーガ 25/26の第18節 オサスナとビルバオの試合が、1月4日00:15にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。オサスナのルーベン・ガルシア（FW）がゴールを決めてオサスナが先制。

ここで前半が終了。1-0とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ビルバオは同時に3人を交代。イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、イニャキ・ウィリアムス（FW）、オイアン・サンセト（MF）に代わりアレハンドロ・レゴ（MF）、アレックス・ベレンゲル（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）がピッチに入る。

69分、ビルバオが選手交代を行う。アンドニ・ゴロサベル（DF）からヘスス・アレソ（DF）に交代した。

71分ビルバオが同点に追いつく。ロベルト・ナバーロ（FW）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、オサスナは67分にジョン・モンカヨラ（MF）、73分にアレハンドロ・カテナ（DF）、77分にホルヘ・エランド（DF）に、またビルバオは9分にアイトール・パレデス（DF）、53分にアダマ・ボイロ（DF）、73分にアレックス・ベレンゲル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

