この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

7日の「南岸低気圧」は要注意。関東で雪になるか雨になるかを分ける“3つの条件”とは

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【大雪】7日(水)は南岸低気圧接近 関東の雪の可能性を詳しく」と題した動画を公開。1月7日(水)に日本の南岸を通過する見込みの「南岸低気圧」が、関東地方に雪をもたらす可能性について詳細な解説をおこなった。



松浦氏はまず、正月からの大雪のピークは越えつつあるとしながらも、来週の注目点として7日に接近する南岸低気圧を挙げる。南岸低気圧は、関東の平野部に大雪をもたらすことがある典型的な気圧配置であり、警戒が必要である。



氏によると、7日にかけて日本の南海上を2つの低気圧が発達しながら東へ進む見込みで、これらの降水域が関東にかかるかどうかが最初のポイントになるという。その上で、雪になるか雨になるかを分けるのは「寒気の強さ」だと指摘する。



上空約1500mで-3℃以下という寒気が雪の一つの目安になるが、松浦氏は「南岸低気圧の場合、関東平野に冷たい空気がたまる“寒気ドーム”が形成されることが重要」と解説する。これは、東の高気圧から吹き込む北東の冷たい風によって地上付近の気温が下がる現象で、降雪の可能性を大きく左右する要因である。



しかし、現時点では国内外の気象モデルによって低気圧の進路や寒気の強さの予測に大きなばらつきがあり、不確実性が高い状況だ。松浦氏は「低気圧が陸地に近づきすぎると南からの暖気が入って雨に、離れすぎると降水自体がない。このバランスが非常に難しい」と述べ、わずかな条件の違いで天気が大きく変わることを強調した。



7日の関東の天気は、低気圧の進路や寒気の流入といった複数の要因が複雑に絡み合っており、予報が難しい状況が続いている。交通機関への影響も考えられるため、今後の最新情報に注意が必要だ。