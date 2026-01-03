小野田紀美経済安保担当相が2026年1月3日にXで。大人OKの室内滑り台を滑る様子を公開し、反響を集めている。

「前滑ってほんま大変な事になったんじゃから」

小野田氏は、「西粟倉村にある『あわくら図書館』は西粟倉の木材をふんだんに使った居心地最高の図書館」と、地元・岡山県にある西粟倉村の図書館を紹介。

また、「なお、大人OKの滑り台もあるのですが...ウエイトある人間が滑るとこうなってしまうので滑られる際は充分お気をつけ下さい」とつづり、「以前痛い目見ていたため抵抗するも押し切られる小野田」として、自身が滑り台を滑る動画を公開した。

動画では「滑れ、と秘書さんに迫られ推し負けた小野田」というテロップが記されており、小野田氏が滑り台の上で「前滑ってほんま大変な事になったんじゃから」「知らんよ」とブツブツ言いつつ、滑り台にスタンバイしていた。

カメラは滑り台から少し離れた場所に設置されていたが、小野田氏は「そこまで行くからな」と宣言。秘書が「マジですか！？」と驚くと、小野田氏は実際に滑り台を滑り、その勢いのまま滑走面を大きくはみ出してカメラに急接近して大笑いしていた。

小野田氏の発言の意味が分かったらしい秘書も「ごめんなさい」「あははは」と大爆笑し、小野田氏は「じゃけーゆーたが！」と岡山弁で冗談交じりに応じていた。

この動画にXからは、「エンドレスで見ていられる動画」「なんだこの可愛い大臣、方言でダメ押しして来るとズルいわ」という声が集まっていた。