¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè46ÏÃ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¡ª
2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè46ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤È ¡É¥¥ß¡É ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Âè46ÏÃ¤Ï1·î4Æü¡ÊÆü¡ËÄ«8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ãÂè46ÏÃ¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¡ä
¥Ï¡¼¥È¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ëµÖ¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢ÅÄÃæ¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¡£¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ï¥¯¥é¥¯¥é¥ó¥É¤Î¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¤ÎÄó°Æ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î»Ñ¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¤Ê¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡½¡½¡£
ÅÄÃæ¤Î²È¤Ç¤Ç¤ªÀµ·î¤ò³Ú¤·¤ó¤Àµ¢¤êÆ»¡¢¤¦¤¿¤Ï¿·¤·¤¤¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¶Á¥«¥¤¥È¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤È¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡Ë¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÌëÄÌ¤·¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ªÇñ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
¡ä¡ä¡äÂè46ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
