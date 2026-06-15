山形県鶴岡市の山に山菜採りに入っていた男性がクマに襲われ、けがをしたと15日昼すぎ、警察に通報がありました。クマに襲われたのは、鶴岡市在住の自営業の39歳男性です。警察の調べによりますとこの男性は15日午前2時10分ごろから月山筍を採るために1人で、鶴岡市田麦俣の山に入りました。その後、午前6時半ごろ、体長およそ1.2メートルのクマに襲われ、取っ組み合いとなり、左腕などに大けがをしたとみられています。男性