モデルでタレントのローラ（３６）が見せた大胆すぎるショットに、視線が集まっている。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＴｈｅＳｔａｎｄａｒｄ，ＢａｎｇｋｏｋＭａｈａｎａｋｈｏｎ」と記し、チェックのビキニ姿を披露。スラリと伸びる美脚や引き締まった抜群のスタイルを見せつけるように、複数枚の画像を投稿した。金髪の印象が強い昔のイメージから激変し、最近では黒髪の落ち着いた近影を見せてい