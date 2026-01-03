©ABCテレビ

近代漫才の祖、横山エンタツ・花菱アチャコをはじめ、数々の師匠方によって受け継がれてきた上方漫才のDNA。その輝かしい歴史を継承する上方漫才界の今を、中田カウスの目を通して解き明かしていく番組「漫才のDENDO」。

2026年最初の放送となる1月3日に放送されるのは「2026年お正月笑いはじめSP！」。お笑いコンテストの王者やファイナリスト、注目の初登場コンビなど、若手実力派が勢ぞろいし、渾身の漫才やコントで爆笑をさらう。

そして、恒例のスタジオトークには、今年さらなる飛躍が期待される東西の若手4組、ガクテンソク、ツートライブ、トット、レインボーが集結。ここでしか聞けないとっておきの秘話をカウスが引き出し、彼らの知られざる本音や素顔を明らかにしていく。

まずは、「キングオブコント2025」決勝戦で3位と大健闘したレインボー。コントで見せる女装姿が“かわいすぎる”と話題の池田直人には、5歳から高校2年まで「売れない子役」だった時代が。そのせいなのか、突然ドラマの主人公のように振る舞いはじめることがあるようで、その理解しがたい行動を相方のジャンボたかおが暴露する。ある日、コンビで街を歩いていたところ、定食屋の前でメニューを見ている老夫婦に遭遇。まったく面識のない赤の他人にもかかわらず、池田が突然「なぁに食～べるん？」と大声で話しかけ、これに度肝を抜かれた老夫婦が「“逃げよう！”って小走りで逃げていった」という。「そりゃびっくりするわ！」と驚きながらも大笑いするカウスに池田が打ち明けた、どうしても話しかけたかった理由とは！？

続いては、昨年の「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」で優勝を果たしてその実力を日本中のお笑いファンに知らしめ、今年4月から東京に進出するツートライブ。周平魂は、愛妻作の「おにぎり」が突然消えた不可解な事件を激白。仕事中も頭から離れず、巨大おにぎりの悪夢にまでうなされた彼が、ついに突き止めた「意外すぎる消失場所」とは！？自信満々に語る周平魂だが、カウス師匠から「前置きが長すぎる！」と痛烈なダメ出しを浴びるハメに！？ さらに、たかのりの父が息子の優勝を喜ぶあまり、近所で「不審すぎる行動」を取っていることが発覚！その驚きの内容とは！？

昨年、結成20周年記念の全国ツアーを完遂したトット。上方漫才協会きっての「天然キャラ」として知られる多田智佑の、劇場のスタッフをザワつかせたという衝撃の大ボケエピソードが明らかに！相方・桑原雅人からは、多田がタトゥーの入った外国人に対し、とんでもない勘違いから及んだ「恐ろしい奇行」を暴露。さらに、ツートライブ・たかのりも、じゃんけん直前に多田が放った「謎の一言」を告発！？カウス師匠も思わず「かわいらしいな」と目を細めた多田の愛すべき珍エピソードの数々をお見逃しなく！

ツートライブよりも一年早い、2024年に「THE SECOND」王者となったガクテンソクは、奥田修二が最近の悩みを激白する。優勝後の1年間は「いただいたオファーは全部受ける」と決め、すべての仕事を断らずにこなしていたガクテンソク。その結果、劇場出番は1年間で「800ステージ」という驚異的な数に！ 1日に十数回も舞台に立つハードな日々を送るうち、奥田に起こった漫才の「ゲシュタルト崩壊」とは？ また、奥田も「ブチ壊れてる」と驚くほどの破天荒キャラという「よじょうのお父さん」の爆笑武勇伝も大放出！

「漫才のDENDO」は、ABCテレビで2026年1月3日(金)深夜0:15～深夜1:45放送。

出演：

（司会）中田カウス

（アシスタント）加藤明子（ABCテレビアナウンサー）

（トークゲスト）ガクテンソク、ツートライブ、トット、レインボー（五十音順）

（漫才・コント・ピン芸ゲスト）

ガクテンソク、ギャロップ、空前メテオ、ぐろう、豪快キャプテン、タイムキーパー、例えば炎、ダブルヒガシ、天才ピアニスト、トット、もりやすバンバンビガロ、レインボー（五十音順）