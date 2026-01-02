初戦オランダは逆に好都合　森保ジャパン、悲願達成の「現実的シナリオ」と「最大の試金石」とは

強豪相手にも結果を残してきた日本代表は、本大会でも躍進できるか(C)Getty Images

日本代表を率いる森保一監督は、2026年北中米ワールドカップで「優勝」を目標に掲げている。

大志を抱くのは結構だが、さすがに風呂敷を広げ過ぎだろう。過去7回のW杯出場で、まだ一度もベスト16の壁を破ったことがない日本が、階段を一段飛ばし、いや三段飛ばしで駆け上がり、いきなり世界の頂点に立てるとは正直思えない。

W杯の優勝経験国はたったの8か国。しかも自国開催以外で初優勝を成し遂げたのは、古くは西ドイツ（1954年スイス大会）とブラジル（58年スウェーデン大会）、近年ではスペイン（2010年南アフリカ大会）の3か国だけだ。

やはり現実的な目標は、過去最高のベスト8だろう。ただし大前提として、今大会から出場国が従来の32か国から48か国に増えることを忘れてはならない。仮にグループステージを突破しても、決勝トーナメントはベスト32からスタートする。つまりベスト8にたどり着くには、世界の列強国を相手に2勝が必要なのだ。これまで決勝トーナメントで一度も勝ったことがない日本にとっては、かなり高いハードルだ。

それでも、グループステージは突破できると見ている。オランダ（FIFAランク7位）、チュニジア（同41位）、そして欧州予選プレーオフに回ったウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）のいずれかと対戦するグループFは、アジア勢でFIFAランク最上位（18位）の日本にとって、それほど難易度が高いとは思わないからだ。

初出場のキュラソーやカーボベルデといった明らかな格下がおらず、実力差がさほどないグループとはいえ、日本が苦手とする南米勢や、圧倒的なフィジカルを有するコートジボワール、セネガルといった西アフリカ勢を回避できたのは大きい。個ではなく、組織と戦略の勝負になりそうな欧州の2か国、アフリカ勢ながら欧州的なスタイルのチュニジアとの対戦には、十分な勝算が見込める。

実際、このグループで本命視されるオランダにしても、前回大会で日本が撃破したドイツやスペインと比較すれば、総合力はワンランク落ちると見ていい。

CBのフィルジル・ファン・ダイク、中盤のライアン・フラーフェンベルフ、前線のコーディー・ガクポというリバプールトリオを筆頭に、各セクションにワールドクラスがひしめくものの、そうしたタレント力を戦術に落とし込めず、最大化できない指揮官のロナルド・クーマンこそが、このチームの最大の弱点だ。柔軟性を欠き、自らの考えに固執するクーマンが、墓穴を掘る可能性は十分にある。

おそらく、まだチームとしての足並みがそろっていないであろう初戦で対戦できるのは、暑熱対策や時差対策など、準備段階でのきめ細やかさで優る日本にとっては逆に好都合だ。

むしろ警戒すべきは、過去の対戦成績が5勝1敗と相性のいいチュニジアとの第2戦かもしれない。アフリカ予選を無失点で突破し、11月の親善試合ではブラジルをPKによる1失点に抑え込んだ（1-1のドロー）堅守に手を焼き、仮にここで勝ち点を失うようなことがあれば、グループ突破に一気に暗雲が立ち込める。前回大会でも初戦でドイツから金星を挙げた後、続くコスタリカ戦で相手の守備ブロックを崩せず、よもやの敗戦を喫している。

もっとも、4年前の苦い経験を糧とする森保ジャパンが、同じ轍を踏むとも考えにくい。オランダ戦を最低でもドロー、そしてチュニジア戦で勝ち点3を積み上げることができれば、グループ1位通過も十分にあると見ている。