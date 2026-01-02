この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経営を成功させる社長はこの７つができる！これができない奴はそもそも経営者になるな。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「絶対につぶれない経営」を掲げる黒字社長こと市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「経営を成功させる社長はこの７つができる！これができない奴はそもそも経営者になるな。」と題した動画を公開。多くの人が抱える「物事を継続できない」という悩みに対し、意志の力ではなく「仕組み」で解決する方法を解説した。



市ノ澤氏は、9割の人が物事を継続できず、その結果として目標を達成できない「ダラダラ人間」であると指摘。多くの人が根性ややる気で乗り切ろうとするが、それこそが挫折の原因だと語る。氏が提唱するのは、モチベーションに頼らず、自然と行動が続く「仕組み」を作ることの重要性だ。



動画では、継続するための7つの秘訣が紹介された。その一つが「予定に組み込む」こと。何かを始めたいなら、まずカレンダーにその時間を確保してしまう。市ノ澤氏は「空いた時間にやろうと思っていても時間は埋まってしまう」と述べ、先に時間を押さえることが行動の第一歩だと説明した。



次に「ハードルを上げすぎない」ことも重要だという。例えば「毎日1時間ジョギングする」といった高い目標は挫折しやすい。そうではなく「1分、布団の中で腹筋する」といった簡単なことから始め、それも「やった」とカウントすることで、継続の習慣が身につくと語った。



さらに「モチベーションを上げない」という意外な秘訣も挙げられた。モチベーションは必ず下がるものであり、それに頼っている限り継続は難しいという。市ノ澤氏は「モチベーションがなくても続けられるようにしていくことを考えないといけない」と述べ、感情に左右されない仕組みの重要性を強調した。



これらの秘訣は、個人の意志の強さを問うものではなく、誰でも実践可能な環境作りや考え方に焦点を当てている。継続できないのは自分の意志が弱いからだと諦める前に、まずは行動を自動化する「仕組み」作りから試してみてはいかがだろうか。