明日にかけて激しい渋滞の見込み！

2026年1月2日（金）は、主な高速道路で激しい渋滞が予測されています。今回の年末年始期間は9連休と長く、年末は渋滞が分散傾向にありましたが、年始の2日間は特に太平洋側の路線で、いわゆる「Uターンラッシュ」による交通集中が予測されています。NEXCO各社が発表している主な区間のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞は次のとおりです。渋滞の先頭箇所と渋滞時間、最大渋滞長の順で記載します。

【ここが混みます！】1月2日の渋滞予測（地図で見る）

【東名高速】

（下り）綾瀬スマートIC付近：7時〜17時に最大25km

（上り）綾瀬スマートIC付近：10時〜翌1時に最大20km

（上り）都夫良野TN付近：14時〜翌1時に最大20km

【中央道】

（下り）日野BS付近：8時〜15時に最大20km

（上り）小仏トンネル付近：11時〜24時に最大25km

【関越道】

（下り）高坂SA付近：10時〜14時に最大20km

（上り）坂戸西スマートIC付近：12時〜22時に最大30km

【東北道】

（下り）羽生PA付近：9時〜14時に最大25km

（上り）加須IC付近：14時〜21時に最大30km

【常磐道】

（上り）三郷JCT付近：10時〜13時、15時〜20時に最大20km

【東京湾アクアライン〜首都高湾岸線・K6川崎線】

（下り）木更津金田IC付近：7時〜18時に首都高湾岸線（西行き）へ最大27km（大井JCT付近まで）、8時〜18時に同（東行き）へ最大24km（大黒JCT付近まで）、同時間帯にK6川崎線へ最大17km（付近まで）

【東京外環道】

（外回り）川口東IC付近：9〜19時に最大20km

【名神高速】

（上り）大津IC付近：9時〜20時に最大25km

（下り）旧山科BS付近：15時〜19時に最大20km

【東名阪道〜伊勢道】

（上り）亀山スマートIC付近：11時〜21時に最大20km

【阪神高速3号神戸線〜第二神明】

（大阪方向）深江サグ付近：9時〜23時に最大20km

（姫路方向）柳原西合流付近：9〜19時に最大19km

例年1月2日は、帰省やUターンに加えて初売りなどの買い物・レジャーなどの渋滞が重なる“特異日”とされています。このなかでも、関越道の坂戸西スマートIC付近と東北道の加須IC付近（いずれも上り）では、最大30kmの渋滞が発生するとみられており、通過には最大で約1時間を要する見通しです。

また、東京湾アクアラインの下り線（千葉方面）でも極めて激しい渋滞が予測されています。アクアラインから首都高の3方向へ渋滞が延びる予測で、なかでも湾岸線西行きへ延びる渋滞は最大27km、通過時間も最大で約3時間45分かかるとされています。

NEXCO各社は渋滞抑制のため、渋滞のピーク時間帯を避けた利用を呼び掛けています。