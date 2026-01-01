チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児誕生を報告した。

袴姿で動画に登場したはじめしゃちょーは「私事ではありますが2026年の最初ということで報告がございます。赤ちゃんが生まれました」と発表。赤ちゃんを抱いて再び画面に登場し、「世の中には他の赤ちゃんもいっぱいいるんですよ。うちの子が一番可愛いです」と親バカぶりを発揮した。

子供は女の子だと明かし「無事に嫁めんも出産を終えまして、今の時点では母子共に健康、元気ということで報告させていただいております。まだね、生まれたばっかりで何があるか分からないですが、はじめしゃちょー、パパになってしまいました。2025年から人生が大きく変わった」と喜びに浸った。

はじめしゃちょーは2012年8月に自身のチャンネルを開設し、ユーチューバーとしての活動を開始。チャンネル登録者数は1630万人と、日本を代表するユーチューバーとして人気を博している。私生活では昨年8月に年下の一般女性との結婚を発表した。