¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡©¡¡º´Æ£¼÷¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤Ù¤Áª¼ê
2026ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤É¤¦Àï¤¦¡©¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¢¡Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡äº´Æ£¼÷¿Í¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡×
¡¡È¾Ç¯¸å¤Î2026Ç¯6·î¤ËËë¤ò³«¤±¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£Â¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö9ÈÖ¡×¤Î½ÐÍè¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤é¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Îº´Æ£¼÷¿Í»á¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤ÂÐÀï¹ñ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¡¢¤½¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥Ö¥é¥¸¥ëDF¿Ø¤È¤â¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡¡photo by Sueishi Naoyoshi
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼»ëÅÀ¡×¤ÇÂÐÀï¹ñ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥é¥ó¥À¤Î9ÈÖ¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Î½¨°ï¤µ¤¬¤³¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ËµÞ¤Î¤Ä¤±Êý¤¬½¨°ï¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¹ª¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÉÔ¶ø¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Áý¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¹½À®ÎÏ¤â¹â¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌÜ¤Î¤è¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À»þ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¼¤¬¤Ã¤Æ¹½¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ë¤Ï¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¹â¤µ¡Ê178cm¡Ë¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤âÆüËÜ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤«¤ÇÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤¯¤µ¤Ó¤òº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢2ÎóÌÜ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊø¤µ¤ì¤¿¤ê......¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤«¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼È½ÃÇ¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÎFW¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Û
¡¡¥Ç¥Ñ¥¤¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯°µ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ï¡¢Á°Àþ¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥Ð¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½Æâ¤Ç¤Î½øÎó¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Õ¤¿·åÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤µ¤Û¤É¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òÌµ¼ºÅÀ¡Ê9¾¡1Ê¬¡Ë¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼éÈ÷¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤³¤ò¤É¤¦¤³¤¸³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤«¤®¤ê¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¹¶·â¤ÏÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£¤È¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥·¥å¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â2ÎóÌÜ¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁª¼ê¡£¥¢¥·¥å¥ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¥¦¥¬¥ó¥ÀÀï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¸Ä¿Í¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¯¥í¥¹¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï³Î¼Â¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¡©¡Û
¡¡ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£Â¤òÀï¤¦4¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÍÎÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÀèÆü¡¢Âç¥±¥¬¡Êº¸Â¤Îç¤¹ü¹üÀÞ¡Ë¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ð¥ë¥µ¤Î¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬¤â¤¤¤ë¡£Á°Àþ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥µ¥¯¤ÎÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤êÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¿¿¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Èà¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£4Ëç¤Ç¤¢¤ì¡¢3Ëç¤Ç¤¢¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤Ï¥é¥¤¥ó¤Î¤º¤ì¤ò¾ï¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¹ª¤ß¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È´í¸±¤Ê°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼éÈ÷¼Ô¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤Å¤¯¤â¤Î¡£µÕ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ò¸Ä¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤Î¶¡µë¸µ¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°µ¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£°ì½Ö¤Ç¤â·ä¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢90Ê¬´Ö½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¤½¤Îºî¶È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÚÂÐÀï¹ñ¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Í¥¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥·¥·¥å¥È¥Õ¡¦¥Ô¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥¥Ï¥¤¥ë¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¥ß¥é¥ó¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥¤¥º¡Ê183cm¡Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢·èÄêÎÏ¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð·Ù²ü¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¤·¼ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤¬Ãí°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê»þÂå¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÎóÌÜ¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢¼«¤é¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤¹¤ì¤ÐÈà¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÂÐÀï³Æ¹ñ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¹ñ¤Ë¤ÏÅÀ¤Î³Í¤ì¤ë¡Ö9ÈÖ¡×¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¾åÅÄ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¾åÅÄ¤À¤±¤òÄÙ¤»¤Ð¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÂÐÀï¹ñ¤Ï¾åÅÄ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾åÅÄ°Ê³°¤Ë¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤âº£¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤â¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±Ä®Ìî¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¾åÅÄ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀï¤¤Êý¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÌò²ó¤ê¤â¡¢Èà¤Ê¤é½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ»¡ä
¡Úprofile¡Û
º´Æ£¼÷¿Í¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ò¤µ¤È¡Ë
1982Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô½Ð¿È¡£·»¡¦Í¦¿Í¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¡Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ2000Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¢ª¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2005Ç¯¤«¤é12Ç¯´Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËºßÀÒ¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¡£2017Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢2019Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Î¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡££Ê¥ê¡¼¥°ÄÌ»»220ÆÀÅÀ¤ÏÎòÂå1°Ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÄÌ»»31»î¹ç4ÆÀÅÀ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áFW¡£¿ÈÄ¹170cm¡¢ÂÎ½Å71kg¡£