¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Ç¤ò¥¤¥¸¥ê¤¿¤ª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Ï¡¢·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Ç¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¤¬¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï»ÒÇÆ±Á³¤À¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È½é¼ê¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢Á°ÅÄ¡¦ÂçÅç¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¡Ö¤É¤¦¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¸«¤¨¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø¸¶¤¬¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¿´ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Ç¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤êÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£