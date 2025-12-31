¡Ö´¨¤¯¤ÆÄ«¡¢µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Åß¤ÎÄ«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ë¡ÈÌÜ³Ð¤á¤Î¹©É×¡É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤Ä«¡¢µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï´¨¤¯¤ÆÄ«¡¢µ¯¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ëµ¤¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤ë¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ÉÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 36ºÐ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤ªÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä«¥Ñ¥Ã¤Èµ¯¤¤ì¤ë¤È¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ³Ð¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹©É×¡Ä¡Ä¤³¤ì»ä¤â¤¹¤´¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤è¤¯¡¢¤¹¤´¤¤Áá¤á¤ËÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤ªÊ¢¶õ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ¯¤¤ë¤È¡¢¡ØÄ«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æµ¯¤¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë»ä¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅÅµ¤Éß¤ÌÓÉÛ¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤Ç¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«ÌÜ³Ð¤á¡×
Åß¤ÎÄ«¡¢´¨¤¯¤Æµ¯¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÀ¸³è¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÅµ¤Éß¤ÌÓÉÛ¡ÊÉß¤¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¤Ç¤¹¡ª ÌëÌ²¤ë¤È¤¡¢µ¯¤¤ë¾¯¤·Á°¤Î»þ´Ö¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ä«ÉÛÃÄ¤Î¤Ê¤«¤ä¿ÈÂÎ¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Á´¤¯¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Åß¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¤»ä¤ÎºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 31ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¡ÖÌÀÆü¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯ºîÀï
»ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤ò¡¢¤ï¤¶¤È¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äÏ¢¥É¥é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¯¤Æ°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤½ê¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡ª ¤¢¤ÎÂ³¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Á¡ª¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥¥¦¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¾¯¤·ÌÀÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä¡Ä¡ÊÅìµþÅÔ 49ºÐ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤òËí¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¯¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤òËí¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¯¡ª ¤³¤ì¤Ç²ò·è!!¡ÊÅìµþÅÔ 62ºÐ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤Ç¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¡×¤È¡Ö»ÈÌ¿´¶¡×
¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤¤»þ´Ö¤Ë¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª ¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤¿ÎÉ¤¤¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¾Æ¤±¤¿¥Ñ¥ó¤ò¥Ñ¥óÍÒ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿´¶¤Ç¥Ì¥¯¥Ì¥¯¤ÎÉÛÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¢ö ¤¤Á¤ó¤Èµ¯¤¤é¤ì¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ò²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 42ºÐ ½÷À ¥Ñ¡¼¥È/¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¢¡¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´Ö¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
Ä«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ø¡£¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤ä»Å»ö¤Ç¡¢»ÙÅÙ¤äÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤Î¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤¦»þ´Ö¤ÎÀßÄê¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ò¤«¤±¤ë¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡Á¤â¤¦¾¯¤·¿²¤é¤ì¤ë¡Á¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï½Ð¤«¤±¤ë1»þ´ÖÁ°¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢1ÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 45ºÐ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
