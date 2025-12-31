¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡¢¡È¥Æ¥ó¥«¥ª¡ÉKO¤Ï¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡×Ä«ÁÒ³¤¤«¤é¤Î¤Ù¤¿Ë«¤á¤Ë´î¤Ó¤¢¤é¤ï¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î¡ÈJTTÂÐ·è¡É¤Ë¤ÏÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î½©¸µ¶¯¿¿¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ë½Ð¾ì¡£Âè7»î¹ç¤Ç¿·µï¤¹¤°¤ë¤ò1¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬51ÉÃ¤Ç²¼¤·KO¾¡¤Á¡£Ç¯´Ö4ÀïÁ´¾¡¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡ÈÉ¨¡É¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ä«ÁÒ³¤¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤À¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£Ä«ÁÒ³¤¤ËË«¤á¤é¤ì¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
½©¸µ¤Ï11·î¤ÎÇë¸¶µþÊ¿Àï¤«¤é¤ÎÏ¢Àï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÎKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Âç²ñ12ÆüÁ°¤ËÅÅ·â»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿½©¸µ¡£Çë¸¶Àï¸å¤ËÉ¡¹ü¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Æ¥ó¥«¥ª¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À½©¸µ¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡Íø¤·¤¿¡£
½©¸µ¤Ï»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Î³¤¤Ë¡ÖÉ¨¤ÇÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤À¤Í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¾ÆÆù²°¤ÎÅ¹Ì¾¤¬¡Ö¥Æ¥ó¥«¥ª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö³¤¤µ¤ó¤Ë¡ØÀëÅÁ¤â¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î19ºÐ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ï¡Ö¥¥Ä¥¤¤Î¤Ç¤â¤¦ÌµÍý¡×¤À¤È¤·¡¢¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÌ¤Íè¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÈJTTÂÐ·è¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È²óÅú¤ò¤Ë¤´¤·¤¿¡£
º£Ç¯4ÀïÁ´¾¡¤ÈÄì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤19ºÐ¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£