2026Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ÇÁª¤Ù¡ªÇ¯´Ö1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤âÁÀ¤¨¤ë¶ä¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö2026Ç¯¥á¥¤¥ó¶ä¹ÔÀïÎ¬¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¥á¥¤¥ó¶ä¹Ô¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¤ä¼ê¿ôÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÇ¯´Ö¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡×¤ò¼ç¼´¤Ë7¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶ä¹ÔÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢³Æ¶ä¹Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖÇ¯´Ö³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1°Ì¤Ë¤ÏÇ¯´Ö12,480¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿NEOBANK¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØ¤äÂ¾¹Ô¤«¤é¤Î¿¶¹þ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¼è°ú¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëÀ©ÅÙ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤äÌµÎÁ¿¶¹þ²ó¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤â½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Î¡Öau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡×¤Ï¡¢Ç¯´Ö³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤³¤½5,160¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬Ç¯0.65%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÌµÎÁ¿¶¹þ²ó¿ô¤â·î15²ó¤ÈÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£¶âÍø¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6°Ì¤Î¡ÖSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡×¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤òÃ£À®¤¹¤ì¤ÐÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬Ç¯0.4%¡¢SBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Ê¤éÇ¯0.5%¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¿¶¹þ²ó¿ô¤â10²ó¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡ÅÀ¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¶ä¹ÔÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ä¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶âÍø¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ²ó¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î»ØÉ¸¤òÁí¹çÅª¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤éÂè°ìÀ¸Ì¿NEOBANK¡¢¶âÍø¤äÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ä¹Ô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¸¤¤»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åê»ñ¡¢¥Ý¥¤³è¡¢Ãù¶â¡¦ÀáÌó¡¢ÀáÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤³è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£