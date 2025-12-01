[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)

¢¨28:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹

DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼

DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È

DF 29 ¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê

DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó

MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

MF 10 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼

MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É

MF 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó

MF 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç

FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×

¹µ¤¨

GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó

DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è

DF 5 ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë

DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º

MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹

MF 40 ¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ

FW 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È

FW 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹

FW 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

´ÆÆÄ

¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«

[¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á

DF 3 ¥¢¥É¥ê¥¨¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥©¡¼

DF 5 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·

DF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹

DF 23 ¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë

MF 7 ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹

MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È

MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼

MF 19 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È

MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç

FW 9 ¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó

¹µ¤¨

GK 40 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ç¥Ë¥¹

DF 2 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥é¥¦¥Û

DF 6 ¥Õ¥ê¥ª¡¦¥½¥ì¡¼¥ë

DF 15 ¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹

DF 18 ¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥«¥¤¥È

FW 21 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê

FW 22 ¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô

FW 26 ¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë

FW 50 ¥ì¥ß¡¦¥ê¡¼¥¹¥É¥Æ¥£¥ó

´ÆÆÄ

¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹