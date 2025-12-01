¥Á¥§¥ë¥·¡¼vs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)
¢¨28:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
DF 29 ¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 10 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
MF 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó
MF 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×
¹µ¤¨
GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 5 ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 40 ¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ
FW 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
FW 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹
FW 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
´ÆÆÄ
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«
[¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á
DF 3 ¥¢¥É¥ê¥¨¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥©¡¼
DF 5 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·
DF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
DF 23 ¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë
MF 7 ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹
MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È
MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼
MF 19 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È
MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç
FW 9 ¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 40 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ç¥Ë¥¹
DF 2 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥é¥¦¥Û
DF 6 ¥Õ¥ê¥ª¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
DF 15 ¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹
DF 18 ¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥«¥¤¥È
FW 21 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê
FW 22 ¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô
FW 26 ¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë
FW 50 ¥ì¥ß¡¦¥ê¡¼¥¹¥É¥Æ¥£¥ó
´ÆÆÄ
¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹