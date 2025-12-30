¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡© 46¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡×
¡¡1971Ç¯¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢1987Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬Çã¼ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÌÊÆ°Ê³°¤Ç¤Î½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÂè1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Ë1500Å¹°Ê¾å¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë½ñÀÒ¤¬¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Ê¤¼ÃÍ²¼¤²¤âCM¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ËÜ¼Ò¤Î¸µ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥à¡¼¥¢»á¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ÇÊ¸½ñ²½¤µ¤ì¤º¡¢¼Ò°÷¤Î´Ö¤Ç°ÅÌÛ¤ÎÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿46¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1990Ç¯°ÊÁ°¤ËÀ®¿Í¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüÍÑÉÊ¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤Ç¿¼¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷Ì£¤ò»ý¤Ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢µï¿´ÃÏ¤è¤¯Íî¤ÁÃå¤±¤ë´Ä¶¤Ç°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØÆü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¡Ù¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¹Í¤¨¡¢Åö»þ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ä·Ð±ÄÅ¯³Ø¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÊ¸²½¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄã²Á³ÊÀïÎ¬¤Ï¡¢·ë¶É¹â¤¯¤Ä¤¯¤È¿´ÆÀ¤è¡£¡×¡Ö¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ØÉéºÄ¡Ù¤è¤ê¡Ø»ñ»º¡Ù¤¬Â¿¤¤¡£¡×¡Ö½¾¶È°÷¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¼Ò°÷¤Ë¤â²ñ¼Ò¤Ë¤âÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡×¡ÖÁÈ¿¥¿Þ¤ÎÃæ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤è¡£¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤ò²þÂê¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¤ËÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿46¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¶µ·±¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï