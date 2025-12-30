¹â»Ô¼óÁê¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤Î¸øÅ¡°ú±Û¤·¤Ë¡Ö¼ã¡¹¤·¤µ¡×ÏÃÂê¡ÄÆ±ÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª¤È¤ó¡×¤È¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É
¡¡12·î29Æü¸á¸å¡¢¿ôÂæ¤Î·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷¼ÖÎ¾¤¬Ää¤Þ¤ëÁíÍý¸øÅ¡¤Ë¡¢°ú±Û¤·¶È¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¤«¤é2¥«·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é´±Å¡¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸øÅ¡¤Ë°ú±Û¤·¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö12·î21Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô´íµ¡´ÉÍý¤Ï¡¢¹ñ²È·Ð±Ä¤ÎÍ×Äü¤Ç¤¹¡£¶áÆüÃæ¤Ë½»¤ß´·¤ì¤¿µÄ°÷½É¼Ë¤òÎ¥¤ì¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ÇµÄ°÷½É¼Ë¤«¤é´±Å¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÀÄ¿¹¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸øÍÑ¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½É¼Ë¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿ÈÊÕ·Ù¸î¤ò¤¹¤ëSP¤Î¼Ö¤Ç°ÜÆ°¡¢´±Å¡¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤«¤é35Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤Ê¤É¤«¤é´íµ¡ÂÐ±þ¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´¼ç¿Í¤Î»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬º£Ç¯2·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡£¼Ö°Ø»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤Î²þÃÛ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Æþµï¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅöÆü¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤â¸øÍÑ¼Ö¤Ç¸øÅ¡Æþ¤ê¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÍÎÉþ¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ü¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎÉô²°Ãå´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ
¡¡¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âµ¤ÎÉôÊ¬¤ËÂç¤¤¯¡ØSCUBA¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°µ¡ºà¥á¡¼¥«¡¼¡ØSCUBAPRO¡Ê¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥×¥í¡Ë¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÀìÌç»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÂó¤µ¤ó¤â¥À¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥°¥ì¡¼¥È¥Ð¥ê¥¢¥ê¡¼¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸µ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÁÇÂ¤Ë¥Ó¡¼¥Á´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ô¿¿Åß¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¹â»ÔÁíÍý¡¢É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Õ¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âX¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤Ï¡¢¿Þ¤é¤º¤â¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¼ã¡¹¤·¤µ¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤½¤Î»×¤ï¤Ì¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¸øÅ¡¤ª°ú±Û¤·¼Ì¿¿¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡ÖFRAIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢2022Ç¯12·î30Æü¤Î¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¤Î¿ÆÂ²¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤µ¤ì¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Èù¾Ð¤à´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤ÈºÊ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¡¢¤Û¤«¿ô¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡õ¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖX¤Ë¤Ï¡Ô¤¦¤Á¤Î¿Æ¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¡Õ¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ô¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ç´°Á´¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¥â¡¼¥ÉÁ´³«¡Õ¡Ô²È¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È ¤¦¤Á¤Î¤ª¤È¤ó¤ä¤ó¤«¡Õ¡Ô´ßÅÄ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âµÙÆü¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»ÄÇ°´¶¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î°¦ÍÑÉÊ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤¬SNS¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£
