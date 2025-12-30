【2025年芸能ニュース 話題の現場を踏む！】

米倉の自宅マンションがマトリにガサ入れされた──10月の報道以来、表舞台から消えた俳優の米倉涼子（50）は12月27日に、「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」との声明を発表したが、真相はウヤムヤのまま。

厚労省関東信越厚生局麻薬取締部による8月の家宅捜索では、違法薬物と使用器具を押収とも報じられ、使用していたのは同棲していた恋人などとささやかれたが、真偽は不明のまま。誰かが逮捕されたわけでもない。今どうしているのか、例の自宅を探ってみた。

場所は東京・港区の高級住宅街。港区には「ドクターX」のテレビ朝日もある。大使館が多く、近隣は治安もすこぶるいい。米倉が住むのは低層マンションで、1部屋70平方メートルは超えるラグジュアリー物件。どの部屋も日射しが差し込む明るい間取りで、部屋数が少なく、現在賃貸、売買ともに物件は出ていない。

近隣の不動産業者は「家賃は55万円と出ていますが、人気物件で順番待ちもいるくらいなので空き情報はほぼ出ないですね」と明かす。

騒動後はマスコミが終日張り付いていたが、今はゼロ。マンションの前には高級デイサービスの送迎車が止まっており、住人の高齢者の姿を見たくらいで人影はない。

情報収集のために500メートル先にある有名人御用達のサウナに行ってみると、意外な情報が。常連の高齢マダムに話しかけると、「米倉さんは見ていないけど、昔はメリー（喜多川）さんも来てたわね。ここ、従業員が韓国の方だから余計な情報が流れないのよ」。

平日午後のサウナは、高齢マダム2人、インフルエンサーっぽい30代女性3人。サウナの半分以上が豊胸というカオス空間。休憩室で食事をしながらインフルエンサー女子は何やら美容クリニックを立ち上げたら男に金をだまし取られたと話している。ご近所の米倉も男運が……さては地場が悪いのか。

米倉を知る飲食店関係者は「常連だったバーでも見かけなくなったみたいです」と言葉少な。

CM女王に君臨していたのも今は昔。楽天モバイルは次世代女王の今田美桜（28）に代わり、今年7月に広告契約したばかりの転職コンサルのアクシスコンサルティングはYouTube動画を削除。唯一、コーセーコスメポートの中高年女性向けブランドはサイトに広告が残っている。

「摘発されたわけじゃないし、ただ、イメージが悪くなっただけ。ほとぼりが冷めれば活動できるはず。やはり中高年女性の知名度と人気は高い。米倉さんが再始動するなら、同世代向け美容関連からが手堅いのでは」（広告代理店関係者）

疑惑の恋人は日本に戻っていない様子だが……米倉はひとりあのマンションで彼の帰りを待っているのだろうか。