YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「YAMAHAがヤバい！？85億円の利益減少の本当の理由」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」である市ノ澤翔氏が、世界最大の総合楽器メーカー・YAMAHAの業績について解説した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、YAMAHAの2024年3月期決算に言及。2023年3月期と比較して売上は微増しているものの、最終利益は約85億円減少する「増収減益」の状態にあると指摘した。この数字だけを見ると経営状況の悪化が懸念されるが、市ノ澤氏は「倒産という可能性は今のところまったく・微塵も感じない」と断言する。



市ノ澤氏によると、利益が減少した主な要因は、主力事業である楽器、特にデジタルピアノやピアノの販売が減少したこと、そして中国市場の低迷が長期化していることにあるという。さらに、海外工場の再編に伴う減損損失や、構造改革費用を計上したことも利益を押し下げる一因となった。



しかし、市ノ澤氏はYAMAHAの財務状態について「自己資本比率が7割を超えるような、超優良企業の水準になっている」と高く評価。自己資本比率とは、会社の総資産のうち返済不要の自己資本がどれくらいの割合を占めるかを示す指標で、一般的にこの比率が高いほど経営の安定性が高いとされる。YAMAHAは盤石な財務状態を築いているため、一時的な利益の減少では経営が揺らぐことはないというのが市ノ澤氏の見解だ。



氏はコロナ禍で大打撃を受けたオリエンタルランドを例に挙げ、同様に高い自己資本比率を維持していた同社が営業停止期間を乗り越えられた事実を指摘。YAMAHAもまた、短期的な業績の変動に左右されない強固な財務基盤を持っていると分析した。



結論として、YAMAHAは減益という課題に直面しているものの、その財務の健全性から倒産のリスクは極めて低い。むしろ、人口が増加している海外市場への展開など、今後の成長の可能性も秘めていると市ノ澤氏は語り、目先の数字だけでなく、企業の財務体質を見極めることの重要性を説いた。