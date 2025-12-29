【東島丹三郎は仮面ライダーになりたい】特番！お前のライダーを見せてみろSPがABEMAで30日放送
「ABEMA」にて、特別番組『「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」特番！お前のライダーを見せてみろSP』が、2025年12月30日（火）夜9時より独占無料放送される。また特番当日には放送中のTVアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が全話無料一挙放送される。
＞＞＞特番出演者や場面カットをチェック！（写真10点）
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサル作、協力：石森プロ、東映による人気漫画が原作。鍛錬に励みながら本気で「仮面ライダー」を目指していたものの、その夢を諦めかけていた40歳の主人公・東島丹三郎。ある日「ショッカー」のコスプレをした集団による「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ、「仮面ライダー1号」のお面をかぶって戦いに勝利するところから物語が始まる。ところがショッカーは実在していることが明らかになり、東島は仮面ライダーに深い愛情を持つ仲間たちとともに、ショッカーとの戦いに身を投じることに。仮面ライダーを愛しすぎているオトナたちの ”本気の仮面ライダーごっこ” が描かれる作品として注目を集め、アニメファンだけではなく仮面ライダーファンからも人気を博している。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組『「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」特番！お前のライダーを見せてみろSP』には、小西克幸（東島丹三郎 役）、高津純平（本作撮影監督）に加えて、仮面ライダーをこよなく愛するファンとして知られているお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅、さや香の石井、ものまねタレントのJP、はりけ〜んずの新井義幸が出演。現在放送中のTVアニメの魅力を紹介するほか、本作の推しシーンを出演芸人が仮面ライダー愛を溢れるプレゼンするコーナーなど、魅力を徹底的に深掘りする内容でお届けされる。
また特番の独占無料放送を記念した『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』の全話無料一挙放送も決定。特番直前の12月30日（火）午後2時30分より、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第1話から第13話までを全話無料一挙放送。放送後1週間、全話無料でお楽しみいただける。
1月からの2クール目に向けて、「ABEMA」で『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』の熱い魅力を、仮面ライダーファンたち一緒にイッキに振り返ろう。
（C）柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project （C）石森プロ・東映
